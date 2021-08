Las tareas obviadas por el Congreso en su nuevo periodo de sesiones ordinarias

El primer semestre para el Congreso no fue el mejor: No hubo elección de Cortes, no se aprobó todo el paquete de leyes para la reactivación económica y tampoco dieron por terminada la interpelación al ministro de Gobernación.

Este segundo periodo de sesiones tampoco es alentador. Analistas señalan que el fracaso del oficialismo al no conseguir la ratificación del reciente Estado de Calamidad se podría mantener presente en lo que resta del año.