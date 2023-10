¿De qué manera se percibe que hasta el momento no se ha dado una reunión de diálogo entre las autoridades ancestrales y el Ministerio Público (MP)?

Las autoridades indígenas al solicitar la reunión con el MP dan muestra de una madurez muy orientada hacia una actitud de diálogo y búsqueda de soluciones. Es claro que ellos están pidiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de otros actores en el conflicto, pero aún dentro de ese marco están dispuestos a sentarse, a dialogar y a conversar con la persona con la que ellos están manifestando tener ese ese desacuerdo.

Me parece que ahí hay una señal de una buena intención de el deseo de entender a la contraparte y reconocerla como una contraparte válida en el proceso de diálogo y me parece, por el contrario, que parte del MP hay una actitud mucho más cerrada, una actitud meno de menor apertura al diálogo, porque si bien uno entiende que las partes generalmente plantean algunas condiciones mínimas para esa apertura al diálogo también uno tiene que entender que como parte del diálogo podría hablarse sobre el tema por ejemplo de permitir el acceso a las sedes del MP, pero como parte del proceso y no necesariamente descartar la posibilidad del diálogo.

La CC fijó ayer una postura para que se liberaran las afueras del MP instruyendo a las fuerzas de seguridad a que reestablezcan el orden, ¿cómo se puede analizar esta resolución mientras se encuentra un proceso de diálogo en proceso liderado por la misión de mediación de la Organización de los Estados Americanos?

Las últimas resoluciones de la CC nos no han sido resoluciones que estén contribuyendo a la búsqueda de soluciones, sino por el contrario, me parece que lo que lo que hacen es aumentarle la tensión.

Las señales han sido claras en términos de que se busca el diálogo de las autoridades ancestrales que fueron quienes buscaron el diálogo, han sido los que mandaron el mensaje a la fiscal de querer dialogar, pero la CC en ese sentido está forzando a Estado a tomar disposiciones mucho más en la ruta de la represión y de y del uso de la de la fuerza.

Me parece un error, en los procesos de diálogo nunca son sencillos, no son de una hora ni de un rato. Los procesos de diálogo son siempre procesos más largos, procesos que requieren de tiempo, de paciencia, de mucha tolerancia, de creatividad.

Parece que aquí la corte aún y pudiera argumentar que está actuando en el marco de la ley está cerrando las posibilidades de la búsqueda negociada de acuerdos y eso en el clima que estamos me parece totalmente contraproducente.

¿Esto podría repercutir en que la misión de mediación se retire del país?

Los negociadores de OEA son expertos, saben que las negociaciones generalmente empiezan con posturas cerradas e inflexibles de las partes y estarán, me imagino yo, buscando todas las diferentes opciones y alternativas para no dar por finalizada la fase de diálogo.

Sería muy dañino para para todos el hecho de que la OEA saliera a decir que no hay opciones o ninguna alternativa para que esto se pueda resolver por la vía de la de la negociación, pero sí puede llegar el momento en el que abiertamente digan que no existen las condiciones y de cara a eso dan sus recomendaciones a la Asamblea General de la OEA para decidir cuál será el siguiente paso.

Ante un contexto en el que es probable que hayan hechos de violencia, ¿aún sería posible resolver el conflicto a través del diálogo?

Muchos de los diálogos que se abren en la experiencia en el mundo es que muchos de los espacios de diálogo que se logran instalar son posteriores a crisis y muchas que tienen costos humanos o costos materiales muy altos.

Yo creo que incluso el momento es inadecuado para implementar la resolución de la CC porque se están desarrollando marchas y en dos días tenemos un aniversario importante para el país, en términos de plazos, en momentos muy inoportuno.

Es muy peligroso, es muy peligroso porque los costos, principalmente costos humanos, pueden ser demasiado altos porque sería como un paso más hacia un modelo que irrespeta los derechos básicos del ser humano.

Un nuevo ministro inicia en la cartera del Interior, ¿cómo percibe que puede ser su actuar ante esta resolución de la CC?

Aún y cuando se pueda entender que el ministro ejecute una orden que viene de parte de CC y de no cumplir la disposición que la corte mandata pueden caer en desacato, él tiene una decisión que tomar y es importante no solo para el país, sino también para él en términos personales.

En el marco de los derechos humanos, actuar de manera violenta en contra de los manifestantes tendría graves implicaciones no solo para el país y las personas que pudieran ser víctimas de esa de esas acciones, sino también tiene repercusiones de carácter legal para para el ministro a futuro. Yo esperaría que si actúan, pues actúen dentro del marco del respeto a los derechos humanos y que y que se agoten todas las vidas.

¿Qué rol debería de jugar la Procuraduría de los Derechos Humanos?

Yo creo que hemos visto por su parte muy poca actuación. La PDH tiene una enorme responsabilidad en garantizar que todo lo que acudimos para lo haga hematología del respeto a los derechos humanos y que cuando no lo haga, pues tiene una enorme responsabilidad en denunciar esos atropellos que pudieran ocurrir.

Debería de tener un papel activo en la búsqueda de soluciones negociadas en la búsqueda del diálogo. Es cierto que hay derechos que chocan, pero en el derecho a manifestación también estás otros derechos como el de a libre expresión. La PDH debería saber como balancear eso, pero el derecho a la vida está por encima de cualquier otra cosa y eso es lo que debe garantizarse.