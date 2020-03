Líderes políticos y económicos buscan trabajar por destino común

Líderes económicos y políticos se reunieron ayer antes del V Encuentro Ciudadano, que se desarrollará hoy, para hablar sobre los retos y amenazas para Centroamérica. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cerca de 500 mil kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes que alguna vez fueron provincia de la corona española, para luego formar una federación, se enfrentan al mundo actual como siete pequeños países independientes.

A un año del bicentenario de la emancipación de Centroamérica, varios expresidentes, líderes políticos y económicos de América se reúnen para participar en el V Encuentro Ciudadano, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, cuyo temas es “Centroamérica: amenazas y oportunidades compartidas; un destino común”.

Desde José María Aznar y Mauricio Macri, expresidentes de España y Argentina, respectivamente, hasta Kevin McAleenan, ex secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las personalidades que tomarán partido en el evento público, que se desarrolla hoy en un hotel de la ciudad de Guatemala, se reunieron en la víspera, en la sede de Libertad y Desarrollo, fundación dirigida por el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez.

En ese preludio, la mencionada fundación presentó el estudio Centroamérica: amenazas y oportunidades compartidas; un destino común, que da nombre y tema central al encuentro.

Integración regional

Entre las instituciones que ya trabajan por mejorar las relaciones y mecanismos internos del Istmo está el Sistema de Integración Centroamericana.

Su impulsor, José María Figueres, presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998, es uno de los asistentes al evento.

Para Figueres, cuyo padre también fue gobernante costarricense, la integración centroamericana pasa por que los países se pongan de acuerdo con una visión. “Acordada la visión, lo que ocupamos es apoyo de los presidentes para realizarla, y con base en esa visión modernizar la institucionalidad centroamericana”, expuso.

La conferencia estuvo restringida para los medios de comunicación, ya que el estudio y sus conclusiones no se harán oficiales sino hasta el momento del evento . Sin embargo, explicaron algunos aspectos del estudio.

El establecimiento de un bloque regional para abordar los mercados internacionales o el trato de los flujos migratorios irregulares a Norteamérica son de los asuntos por discutir.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, también se hizo presente a la actividad, en la cual coincidió con Julio Héctor Estrada, excandidato presidencial por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y el exministro de Gobernación Francisco Rivas.

Muchos desafíos

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, expresó en entrevista con Prensa Libre que una integración económica basada en reglas claras podría reducir el impacto de los movimientos pendulares en el poder en América Latina, en referencia a los cambios abruptos de ideología en los gobiernos de gobiernos como Uruguay o en su propio país.

“La alternancia actual hace que un gobierno desande todo lo que hizo el anterior”, enfatizó Macri.

Asimismo, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, reconoció que la integración centroamericana aún tiene muchos desafíos por superar, sobre todo en logística y conectividad en favor del crecimiento social.

Respecto del Parlamento Centroamericano (Parlacén), la exmandataria opina que no aporta nada.

“No trae beneficio para los centroamericanos y nos está costando dinero que beneficia a quienes han comprado en él su impunidad”, sentenció Chinchilla, cuyo país no forma parte de ese parlamento.

El exgobernante español José María Aznar también participará en el encuentro y ayer afirmó que su país es una nación de inmigrantes.

“Yo siempre digo que España sin Iberoamérica, sin América, no se puede explicar. Y que, por tanto, al no poder explicar a mi país sin América, difícilmente me podría explicar a mí mismo sin América”, manifestó.

“Centroamérica somos todos”

José María Figueres fue presidente de Costa Rica entre 1994 y 1998. Es hijo del impulsor de la segunda república de ese país y artífice del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Figueres es uno de los asistentes al Encuentro Ciudadano organizado por Libertad y Desarrollo, y concedió una entrevista a Prensa Libre.

¿Qué es para usted la integración centroamericana?

Entender el mundo para que Centroamérica le saque ventaja. Somos 50 millones de habitantes, un territorio con 500 mil kilómetros cuadrados. Políticamente, en los organismos internacionales tenemos peso con nuestro voto conjunto. Igual lo tenemos en las instituciones financieras internacionales.

Durante su gobierno se impulsó el Sica. ¿Qué supuso esto?

El reforzamiento de las instituciones centroamericanas. Con mucho apoyo de Guatemala propiciamos la Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica.

Uno de los temas fue el ambiental, que hoy en día es muy importante. La iniciativa fue lanzada en Managua, Nicaragua, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, ratificada por el presidente Clinton. Era una oportunidad para modernizar la institucionalidad centroamericana y ponerle norte al proceso de integración.

¿Qué significa Parlamento Centroamericano para usted?

Una instancia que quisiera ver es que tenga mucho más peso del que tiene hoy.

¿Tiene sentido la existencia de una institución no vinculante como el Parlacén?

Lo importante es ponernos de acuerdo respecto a una visión de integración centroamericana. Acordada la visión, lo que ocupamos es apoyo de los presidentes para realizarla, y con base en esa visión modernizar la institucionalidad centroamericana, que hoy en día no cumple con todos los cometidos para los que fue creada hace 40 o 50 años, cuando Centroamérica era otra por completo.

¿En qué punto de integración estamos en Centroamérica?

De uno a 10, probablemente en tres.

EE. UU. ha hecho su propia tipificación de la división de Centroamérica, con lo que ellos llaman el Triángulo Norte, por un lado, y Costa Rica y Panamá por otro. ¿Qué supone esto para los intentos de integración?

Debemos partir de una integración propia, donde seamos nosotros los centroamericanos los que nos pongamos de acuerdo. Luego debemos invitar a la comunidad internacional a que se nos una. No creo que deba ser un proceso de afuera hacia adentro.

¿Cómo debe responder Centroamérica a gobiernos como el de Daniel Ortega?

Al presidente Ortega hay que invitarlo a todos los eventos centroamericanos, hay que tomarlo en cuenta, hay que conversar y dialogar con él. Me parece poco productivo excluirlo porque al fin y al cabo es un país importante en Centroamérica. Una Centroamérica unida significa que estemos todos.

Usted privatizó la banca que su padre nacionalizó. ¿Cuál de las dos acciones es más congruente con la Centroamérica actual?

Las dos. Cuando mi padre nacionalizó la banca quería que fuera un motor de desarrollo nacional, un propiciador del crédito, que lograra reactivar la economía.

Cuando yo abrí el monopolio de las cuentas lo hice después de fortalecer a los bancos del Estado. La competencia debía fortalecer a todos los bancos.