Lista Engel: EE. UU. dice que podrían seguir sanciones financieras contra señalados de corrupción

Ventrell reconoció que algunos de los incluidos puede que resten importancia a su inclusión, pero recordó que EE. UU. tiene “muchísimas más herramientas” que podría emplear en caso los señalados no cambien su comportamiento.

Estas, dijo, incluyen “desde la revocación permanente de una visa a una persona y sus familiares, hasta acciones de tesorería que sí son sanciones financieras”.

Es la primera vez que EE. UU. incluye a empresarios guatemaltecos en la lista, en ese sentido Ventrell subrayó que su gobierno mantiene “muchas preocupaciones en el tema de corrupción” tanto de funcionarios como del sector privado.

Para estos actores señalados, el “mensaje es claro”, puntualizó el funcionario estadounidense, “que no participen —en actos de corrupción— porque no pueden ser socios de EE. UU. en el corto, mediano y largo plazo”.

Ventrell dijo que EE. UU. sigue preocupado por las amenazas para el bienestar democrático y que la actualización de la lista Engel es “seria” y se basa en “mucha información que recibimos a través de nuestras misiones en el exterior y toda la información que tiene EE. UU. clasificada y no clasificada”.

Añadió que aparte de la lista hay “muchísimos otros casos” que no se han hecho públicos y en los cuales también se les ha retirado la visa.

“Entendemos que hay quienes dicen que esta lista no los impacta o que no es suficiente para parar sus acciones, pero tenemos un compromiso para ayudar a Centroamérica, pero no vamos a poder mejorar las condiciones de la gente hasta que haya un cambio de comportamiento”, argumentó.

En la conferencia, Ventrell fue cuestionado de cómo EE. UU. piensa implementar sus estrategias en materia de migración cuando hay actores como el presidente Alejandro Giammattei que cuestiona a organismos internacionales y al propio Gobierno norteamericano.

El funcionario respondió que, aún esperan trabajar en temas de interés mutuo “a pesar de que no hemos visto las acciones que queremos en términos de mejorar la gobernanza e instituciones”.

Dijo que EE. UU. está interesado en promover las inversiones en Centroamérica y hacer crecer las economías de los países, y en ese sentido, “no queremos hacer daño a los pueblos con ninguna sanción”, ya que acciones como la actualización de la lista Engel intentan fortalecer las instituciones para mejorar el ambiente y “hacer presión desde EE. UU. y otras multinacionales” hacia el istmo.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, indicó que, con la publicación de la lista Engel de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, “apoyamos a quienes construyen un futuro mejor”.

The people of Central America deserve the opportunity to create a more democratic, prosperous, and safe region. Today, with the release of the 2022 list of those who undermine democracy or engage in corruption, we support those building a brighter future. https://t.co/SwPQTATQnn

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 20, 2022