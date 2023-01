Llamar a consultas al embajador: significado de las acciones diplomáticas de Guatemala y Colombia en medio de nuevas investigaciones de la Feci

Tres exdiplomáticos guatemaltecos consultados son de la opinión que el tema debe enfriarse para poder entender si habrá repercusiones en materia económica; no obstante, calificaron la acción de irresponsable y que más adelante se verá si hay voluntad para darle una salida viable.

El 16 de enero Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) informó mediante un video que un juez giró órdenes de captura contra cuatro personas en el caso denominado Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Se trata del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.

También se giró otra orden de aprehensión de la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria general del MP, Mayra Véliz y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis Gaitán.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

En caso de Iván Velásquez, exjefe de la Cicig, Curruchiche dijo: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Según la Feci, Velásquez habría incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración. Correos electrónicos en poder de las autoridades del MP vincularían a Velásquez con el cambio de acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños vinculados a la constructora Norberto Odebrecht.

Por el momento la Feci no ha aclarado si ya hay una pesquisa formal contra Iván Velásquez o algún requerimiento al gobierno de Colombia.

Visiones

Pero mientras esto se dilucida las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, el internacionalista y ex vicecanciller, Luis Fernando Andrade, es de la opinión que “habrá que esperar un poco más para emitir alguna opinión mucho más sustentada y no tan reaccionaria”.

Andrade considera que debe ser la Cancillería la que emita las posturas por lo que representa este tenso momento actual con Colombia por las relaciones que ha mantenido con Guatemala en materia económica y de seguridad, principalmente.

Las dos primeras acciones en ese caso es que los dos países han mandado a llamar a sus embajadores acreditados para que expliquen la situación que viven ambos países y obtener más detalles y matices de las relaciones a partir de la denuncia en contra del ministro de la Defensa colombiano.

“Llamar al embajador sirve para tener un panorama más amplio, para que les explique qué pasa en el país, qué está ocurriendo, y que en base a eso tomarán más decisiones”, explica Andrade.

El asunto, expresó, es que en Guatemala hay agregados colombianos de todo tipo y la figura del presidente Gustavo Petro en el mundo es muy mediática porque representa un liderazgo desde hace años no solo en Colombia, sino en la Organización de las Naciones Unidas y el mundo.

El exembajador y exvicecanciller, Luis Padilla, explicó que el caso es muy complicado de entender por las implicaciones que esto ha tenido en las últimas horas.

“Están denunciando al ministro de la Defensa de Colombia”, eso es un disparate de grandes proporciones por parte de la Feci y el Ministerio Público, según Padilla. Considera que el Ejecutivo no tuvo nada que ver, pero es evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe dejar claro el panorama.

Se espera entonces, comentó Padilla, que lo resuelvan de la forma diplomática correspondiente para evitar más complicaciones en las relaciones de ambos países.

El excanciller Edgar Gutiérrez, explica que “la llamada de un embajador, para consultas, es una señal de protesta. El embajador puede quedarse indefinidamente en su capital y solo cuando las condiciones políticas que dañan la relación bilateral cambian, se le puede retornar o bien nombrar a otro en señal de buena voluntad para normalizar las relaciones”.

“Formalmente la decisión contra Velásquez corresponde al ámbito judicial, por tanto, la Cancillería guatemalteca no puede hacer mayor cosa. La decisión de Petro, sin embargo, es un indicador de que Colombia interpreta que la persecución es política y que el Gobierno de Alejandro Giammattei no es ajeno a la decisión.

Gutiérrez, al ser consultado sobre si fricciones como esta pueden estar condicionadas a las diferencias ideológicas entre ambos países, respondió que “no le veo ningún ángulo ideológico al asunto”.

Los presidentes

Giammattei llamó este 17 de enero a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le aclaró de que el Ministerio Publico “está investigando al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y en ningún caso se trata de una persecución penal”, citó la agencia EFE.

“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir”, dijo Giammattei, quien se encuentra en Madrid, España.

El presidente de Colombia, que viajó a Suiza para participar en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, dijo que como toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Velázquez lo hizo cuando fue nombrado en la Cicig por las Naciones Unidas.

Velásquez fue contratado en Cicig “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

“La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”, dijo Petro a los periodistas.

Últimos encuentros oficiales

13 de octubre de 2021, Bogotá, Colombia: El presidente Alejandro Giammattei viajó a Colombia para una visita oficial de dos días. Se reunió con su homólogo, Iván Duque. La comitiva oficial la integró el excanciller Pedro Brolo, el exministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán Soto; el exministro de Economía, Antonio Malouf y los viceministros Carlos Franco de Gobernación y Manuel Arita de Energía y Minas. Los funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones en temas de relevancia para fortalecer la agenda bilateral en materia de intercambio comercial, seguridad y defensa, entre otros.

El presidente Alejandro Giammattei viajó a Colombia para una visita oficial de dos días. Se reunió con su homólogo, Iván Duque. La comitiva oficial la integró el excanciller Pedro Brolo, el exministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán Soto; el exministro de Economía, Antonio Malouf y los viceministros Carlos Franco de Gobernación y Manuel Arita de Energía y Minas. Los funcionarios de ambos países sostuvieron reuniones en temas de relevancia para fortalecer la agenda bilateral en materia de intercambio comercial, seguridad y defensa, entre otros. 13 de enero de 2021: Reunión de Viceministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Guatemala, en formato virtual, para abordar temas de la agenda bilateral y regional.

Reunión de Viceministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Guatemala, en formato virtual, para abordar temas de la agenda bilateral y regional. 14 de enero de 2020, Ciudad de Guatemala: Reunión del Presidente Iván Duque Márquez, con Alejandro Giammattei en el marco de los actos de posesión del mandatario guatemalteco. Se acordó la realización de un Gabinete Binacional, con el fin de establecer una hoja de ruta para abordar temas de interés común.

Reunión del Presidente Iván Duque Márquez, con Alejandro Giammattei en el marco de los actos de posesión del mandatario guatemalteco. Se acordó la realización de un Gabinete Binacional, con el fin de establecer una hoja de ruta para abordar temas de interés común. 7 de mayo de 2019, Ciudad de Guatemala: El excanciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con la exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Reiteraron compromiso de continuar trabajando en materia de seguridad, a través de los diferentes instrumentos y mecanismos de cooperación, profundización del comercio y la inversión, mejoramiento del sector cafetero, los resultados favorables del Programa Bilateral de Cooperación. Igualmente, abordaron asuntos regionales y multilaterales.

El excanciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con la exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Reiteraron compromiso de continuar trabajando en materia de seguridad, a través de los diferentes instrumentos y mecanismos de cooperación, profundización del comercio y la inversión, mejoramiento del sector cafetero, los resultados favorables del Programa Bilateral de Cooperación. Igualmente, abordaron asuntos regionales y multilaterales. Fuente: Cancillería de la República de Colombia

La relación de Guatemala-Colombia