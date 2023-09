“Lo que hemos hecho nosotros es apegado a la ley”: Rafael Curruchiche, jefe de la Feci

Esas diligencias levantaron críticas a nivel nacional e internacional, en donde altos funcionarios de los Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) calificaron las acciones de Curruchiche como antidemocráticas.

En una entrevista dada a Prensa Libre, el jefe fiscal da su perspectiva sobre los allanamientos, y advierte que toda vez finalice el periodo electoral vendrán más acciones, que por “respeto” al evento electoral no pueden ejecutar en estos momentos.

¿El MP concluyó los allanamientos en las 160 cajas electorales?

No. Los allanamientos concluyeron a las 3 de la mañana y solamente fue sobre 70 cajas, 70 indicios.

Se aperturó, se revisó y se estableció que documentos había en el interior de cada caja, por eso fueron solo 70 y ya no las 160 cajas.

¿Por qué cambiaron la cantidad de las cajas electorales evaluadas?

Yo tomé la decisión junto a mi equipo de trabajo que únicamente fueron sobre esas 70, porque es solo un muestreo nada más.

Este muestreo es el que nosotros documentados, se observó la caja, qué tenía adentro y consideramos nosotros que por el momento es suficiente con estas 70 cajas.

¿Hay algún indicio clave qué encontró el MP en las 70 cajas?

Aparentemente, había algunos documentos que estaban, otros que no estaban.

En físico estaban los documentos 1, 2, el documento 4 si no estaba, también había documentos 5, que son las certificaciones que las juntas – electorales – entregan para certificar la elección a los fiscales.

Se encontró variedad de situaciones en cada una de las cajas, pero en concreto como nuestro objetivo era solo documentar, establecer que había en el interior de cada caja.

¿Hubo números que no cuadraban entre las actas y los votos?

Lo que se hizo fue verificar, establecer. Un conteo de votos como tal nosotros no lo estábamos haciendo, para aclarar esto.

Si pudimos determinar que en las cajas había papeletas en blanco, votos nulos y papeletas en blanco.

La fiscal de Movimiento Semilla posteó un video y se aprecia como un representante del MP realiza un aparente conteo de votos. ¿Cómo podemos calificar esa acción, se percibe un conteo?

Conteo, conteo como tal…no he visto yo el video. No sé como ella tuvo acceso a ese video, si ella lo grabó o si alguien del TSE se lo trasladó, nosotros fuimos cuidadosos con las medidas de seguridad.

Pero conteo, conteo como tal, yo le puedo decir que no. Lo que pasó es que siempre se ponían sobre una mesa – las papeletas – y se clasificaba cuáles estaban usadas, cuáles no, básicamente esa era la diligencia, ver que tenían las cajas.

Ya terminaron los allanamientos. ¿Cuál es el siguiente paso?

Seguimos atendiendo indicios porque para nosotros una caja es un indicio, entonces buscar más indicios para la investigación.

Lo que sí quedó establecido en el acta es que las cajas las recibió nuevamente el TSE para su debida custodia, en calidad de depósito. Ellos firmaron las cadenas de custodia a su entera satisfacción.

Todo quedó en video, en todo momento hubo personal del departamento jurídico del TSE, así que todo está debidamente documentado con su embalaje y, por lo tanto, yo descarto lo que se había dicho, que se había violado la cadena de custodia.

Eso lo dijo el Pleno del TSE en conferencia.

Para nada, todo está debidamente documentado. El acta la firmaron los abogados del TSE, y en el acta quedó plasmado que se respetaron los derechos humanos de todas las personas.

Los allanamientos levantaron críticas de los Estados Unidos la Unión Europea que califican sus allanamientos como antidemocráticos. ¿Cómo perciben esos comentarios?

En 2019, en la fiscalía de delitos electorales, realicé allanamientos y me traje el documento 4, el sistema informático del TSE. Habría que recordarle a estas personas hace 4 años porque no hicieron ningún pronunciamiento.

Quizá porque no les afectaba sus intereses, será que tendrán algún interés manifiesto con alguna persona. Ellos pueden manifestar lo que quiera, pero les respondo lo mismo que a Luis Almagro: Lo más sagrado que tiene Guatemala es su soberanía, su independencia y su dignidad. Ellos deberían de preocuparse por lo que pasa a lo interno de sus países y no estarse inmiscuyendo en situaciones de países que no les incumbe.

Todo lo que hemos hecho nosotros es apegado a la ley, me sorprende y me parece irresponsable decir que hay un Golpe de Estado.

¿Tras este allanamiento habrá citaciones o antejuicio?

Esta fase es independiente al Caso Semilla. Estamos buscando indicios que nos sustenten una investigación y tomar una decisión.

El Caso Semilla va cabalgando, y en su momento tomaremos la decisión.

Es importante manifestar que el proceso electoral finaliza el 31 de octubre, hasta en eso hemos sido respetuosos.

Es decir. ¿Luego del 31 de octubre veremos más acciones del MP que no pueden hacer ahora?

Exactamente. No podemos adelantar nada porque estamos haciendo análisis de información, y valoramos mucho que el TSE esté colaborando y esperamos que lo siga haciendo.