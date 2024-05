Jazmín De la Vega llegó al Ejecutivo por segunda vez con el presidente Bernardo Arévalo. Antes de la toma de posesión, fue presentada como jefa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) junto a los otros 12 ministros de Estados. Después de 124 días, la arquitecta fue destituida por "autorizar pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado".

La exministra es, hasta ahora, la titular del Ejecutivo que más apariciones mediáticas realizó junto a Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Al menos en siete ocasiones De la Vega recibió el respaldo de la Comisión frente a las acciones que se estaban tomando en la cartera.

El mandatario Bernardo Arévalo en conferencia de prensa detalló que la decisión se derivó de la "pérdida de confianza “derivado de incumplir un procedimiento que dicta que los pagos a las empresas proveedoras de la cartera deben realizarse cada tres o cuatro meses debido a que el CIV posee más compromisos por pagar que capacidad financiera.

"Este proceso además de que busca aumentar la transparencia responde a criterios de administración del presupuesto, ya que la ejecución no puede hacerse en un solo desembolso pagando todo de una vez", argumentó Arévalo.

El pago de Q326.6 millones

El viernes 17 de mayo, cerca de las 20 horas con un comunicado en redes sociales se informó sobre la decisión de remover a de la Vega del cargo, Palomo comentó que la medida fue "la decisión correcta. Respaldo total a la decisión del presidente".

La CNC y Palomo hicieron apariciones para evidenciar anomalías encontradas en la entidad, presentación de denuncias e implementación de nuevos protocolos y para prevenir actos de corrupción. Se presentaron 15 denuncias en el Ministerio Público y otras 26 querellas que se entregaron en Gestión Penal del Organismo Judicial.

Hace algunos días, este matutino dio a conocer que la administración anterior dejó programados de enero a marzo el pago de Q326.6 millones a más de cien empresas. Estas habían realizado obras con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Caminos y el Fondo Social de Solidaridad (FSS).

Fueron 105 las empresas a las que se les programaron los pagos, de las cuales 18 fueron proveedores de Caminos y fueron la que más fondos devengó. Otras 79 con Covial y nueve más con el FSS.

Se trató de establecer comunicación con De la Vega respondió a la llamada, pero refirió que no podía hablar pues estaba entregando el cargo. Se volvió a intentar a las horas, sin embargo, refirió que brindaría una conferencia de prensa este martes 21 de mayo.

Su paso por el CIV

La exfuncionaria ocupó un cargo en el Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de Óscar Berger como titular de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UDEE), pero también fue destituida por presuntamente solicitar Q5 mil a empresas interesadas en recoger bases de licitación para construir cárceles del Sistema Penitenciario (SP).

Dejó la institución el 31 de diciembre de 2005, luego de los cuestionamientos que se derivaron de una investigación de elPeriódico. De acuerdo con la información, los Q5 mil eran para adquirir un vehículo Chevrolet en Q50 mil, pero al final el dinero fue incluido en el fondo común de la institución.

Cuando fue presentada como ministra, se le abordó sobre el tema y refirió "no fue así, siempre he velado por hacer las cosas bien en los lugares donde he estado”. También aseguró que en la UCEE trabajo con honestidad y transparencia para levantar la Unidad.