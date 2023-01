Los logros oficialistas en relaciones internacionales se opacan por la migración y corrupción

Giammattei destacó en aquella ocasión el “fortalecimiento de las relaciones internacionales, aumento de la presencia en organismos multilaterales, nuevos consulados y pasaportes”.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que en 2022 aumentó la emisión de pasaportes cuya emisión alcanzó 853 mil 976 documentos, además se prorrogaron nueve mil 17 más.

En 2021 el total de pasaportes emitidos fue de 346 mil 964 junto a 18 mil 269 prorrogas. En 2020, cuando asumió la actual administración de Gobierno se emitieron 218 mil 447 pasaportes.

Referente a la presencia guatemalteca en organismos multilaterales y de los nuevos consulados, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que cuentan con presencia consular en las 42 embajadas de Guatemala en el mundo.

En cuanto a los consulados detalla que cuentan con presencia en seis países; Estados Unidos tiene 23, Belice tiene uno, Canadá cuenta con dos, Honduras tiene una sede, México cuenta con 12 y Marruecos una.

El año pasado se crearon tres nuevos consulados; en Cancún, México; Vancouver, Canadá; y Dakhla, Marruecos.

Sin embargo, estas no son las únicas cifras que dejó el 2022 en materia de relaciones internacionales y gestiones migratorias. Otras, no son para presumirlas. El año pasado, por ejemplo, fueron deportados 94 mil 43 guatemaltecos, tanto de Estados Unidos como de México.

Analistas en relaciones internacionales y gestión migratoria dudan de los éxitos que expone el oficialismo, ya que existen otras áreas a considerar para que dichos elementos sean calificados como logros.

Relaciones internacionales

La cuenta de Twitter del presidente Giammattei, hasta este 10 de enero, contaba con 351 mil 774 seguidores. El primer mensaje que destaca de su plataforma es la visita que tuvo a Ucrania el pasado 25 de julio, nación que lleva meses enfrentando una guerra contra Rusia.

“En una visita histórica, hoy estoy aquí en Ucrania, con el presidente Zelensky para reafirmar el apoyo total de Guatemala y dar un mensaje contundente a todas las naciones: ¡En lugar de enfrentarnos, debe prevalecer la paz y la armonía entre las naciones!”, tuiteó en aquella oportunidad el presidente guatemalteco.

Esa visita, a criterio de Alexander Sandoval, internacionalista y analista independiente, da la percepción que fue un intento directo y personal del mandatario por mejorar su imagen a nivel internacional.

“¿Qué tenía que hacer Guatemala en Ucrania?”, cuestionó el especialista.

La imagen del presidente de Guatemala no es la mejor a nivel internacional, a criterio de Sandoval, si se considera que varias personas cercanas a su administración han sido tachadas de corruptas o de socavar el estado de Derecho, por el propio departamento de Estado de Estados Unidos.

En septiembre de 2021 María Consuelo Porras, fiscal general y Jefa del Ministerio Público (MP), fue tachada de corrupta por el gobierno estadounidense, y luego en mayo de 2022 Giammattei la seleccionó de una lista de seis finalistas para un nuevo periodo al frente del MP.

Durante la administración de Giammattei la salida de fiscales y jueces del país han despertado alertas internacionales, por considerar que estado democrático de Guatemala corre peligro.

“Así nos lo ha dejado ver el país norteamericano, nosotros (Guatemala) somos considerados un país no democrático y digo país porque quien nos representa es el jefe de Estado”, agregó Sandoval.

Quien opina diferente es Nicholas Virzi, profesor universitario, quien considera que Guatemala destaca a nivel mundial por una serie de resultados positivos en materia de relaciones internacionales.

“Esto se debe al número de organizaciones internacionales a que pertenecemos, tratados internacionales que hemos firmado, y la diversidad de países con los que tenemos tratados, así como nuestra participación en Misiones de Paz de la ONU. Mientras el mundo entero tiene una calificación de 62 sobre 100, y nuestra región una nota de 55, Guatemala goza de una nota de 77”, explicó el docente.

A diferencia de Sandoval, Virzi considera que la posición de Guatemala ante la crisis ucraniana fue una muestra clara de liderazgo en materia de relaciones internacionales, “ejemplos concretos son el liderazgo que mostró Guatemala a través de sus Kaibiles que han combatido en las Misiones de Paz de la ONU, y el apoyo temprano que Guatemala mostró al gobierno de Ucrania luego de la invasión rusa”.

Para Virzi muchos logros no serán destacados por tendencias ideológicas de los detractores del Gobierno. “Guatemala fue declarada capital pro vida de Iberoamerica, pero eso no lo consideran un logro entre las entidades y medios que cubren temas internacionales. Sin embargo, le ganó a Guatemala atención e importantes apoyos en el Congreso de Estados Unidos”.

Referente a los señalamientos que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Virzi estima que “a diferencia de El Salvador y Honduras, no ha habido ningún señalamiento contra algún funcionario de la administración. El MP es independiente y el Congreso es otro poder del Estado”.

A finales del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos volvió a hacer énfasis de funcionarios guatemaltecos tachados de apoyar la corrupción, entre los que destacó el diputado oficialista, Allan Rodríguez.

Se trata de un diputado representante del distritito de Sololá, quien llegó a ocupar la Presidencia de la Junta Directiva del Congreso durante 2020 y 2021, en los pasillos del Congreso es considerado hombre de confianza de Giammattei, pero para los Estados Unidos es un actor político que respalda la corrupción.

Complejidad migrante

Aunque las cifras por la emisión de pasaportes y consulados parezcan ser alentadoras, la estrategia del Gobierno de Guatemala no es la mejor, en opinión de Fernando Castro, analista independiente en temas migratorios.

El experto destaca que la ubicación de los consulados para la comunidad migrante no responde a la realidad de los connacionales, por lo que estima prudente que sea reconsiderada la atención fuera de Guatemala.

“Los migrantes tienen muchos problemas para movilizarse y no existen consulados suficientes para poder acercarse verdaderamente a las comunidades, estos son temas que el nuevo gobierno deberá de atender como prioridad”, indicó.

Datos del Minex dan cuenta que el año pasado emitieron en los Estados Unidos 338 mil 961 pasaportes, pero según el IGM se entregaron 483 mil 466 pasaportes en 20 consulados, la diferencia radica según las autoridades a que había documentos pendientes de entrega que fueron emitidos antes del 2022.

Pero, aunque la cifra parezca grande, Castro destaca que aún hay problemas para que los connacionales accedan a este documento, “todo esto no se percibe como logros. La comunidad migrante enfrenta situaciones complejas, con el hecho de no tener un pasaporte no pueden hacer gestiones, ese es el único documento de identificación del guatemalteco en el extranjero”, precisó.

El panorama para el 2023 parece seguir complejo para la comunidad migrante. Apenas el pasado 4 de enero se registraron los primeros tres vuelos de deportados provenientes de los Estados Unidos, con un total de 255 guatemaltecos.