Pasaportes en Guatemala: Migración prepara millonaria licitación

En centros de emisión, Migración entrega un promedio de mil 500 pasaportes todos los días. Se necesita documento de identificación, boleto de ornato y pago en el banco.

A 70 días que finalice el período del actual Gobierno las autoridades quieren dejar el servicio de emisión de pasaportes a cargo de una empresa privada, práctica que en el pasado fue motivo de múltiples actos de corrupción.

El ministro de Gobernación, Enrique Dehengart y sus principales asesores, Luis Alfredo Monterroso Martínez y Danilo Antonio Tager Castellanos, ya tienen listas las bases de licitación.

En el pasado, la Corporación Inmobiliaria La Luz obtuvo contratos por Q244 millones para la emisión del pasaporte.

Prensa Libre tuvo acceso al documento de 126 páginas: “Suministro de libretas de pasaporte y prestación se servicios integrales para la captura de datos (enrolamiento), personalización, administración de procesos y servicios relacionados con la emisión de pasaportes, para los ciudadanos de la República de Guatemala”.

Desde el 7 de octubre la escritura fue enviada a la Dirección General de Migración (DGM) para que sea analizada por un grupo de funcionarios de esa institución encabezados por: Ana Elizabeth López Montenegro, subdirectora de documento de identificación internacional; Carlos Rafael Alvarado Torres, subgerente financiero y Valeria Fernanda Castellanos De León, gerente de informática.

La orden emitida desde Gobernación fue que se hagan correcciones y revisiones en dos semanas, para que luego sea subida a Guatecompras.

Emisión de pasaportes En Estados Unidos y el resto del mundo se han entregado 430 mil 891 pasaportes en 2019.

En 2018 fueron entregados 470 mil 135 y en 2017 se emitieron fuera de Guatemala 423 mil 654.

El grupo de funcionarios ha trabajado de manera hermética el documento y pese a que se les solicitó una explicación, tanto López Montenegro como Castellanos de León, negaron que trabajen en el borrador. Ambas fueron entrevistadas en la DGM la semana pasada e indicaron que desconocen

“Yo estoy trabajando en otros temas que me delegaron como el reglamento del Código de Migración y la elaboración de un pasaporte para refugiados. No sé nada de lo que usted me está diciendo”, dijo López Montenegro.

Mientras que Castellanos De León al ser abordada respondió: ¿A usted quien le dio esa información?, agregó que no están laborando en ese tema y que debería ser el director de la DGM, Carlos Enrique Morales Cancino, quien diera más explicaciones; sin embargo, él no pudo ser localizado.

La vocera de la DGM, Alejandra Mena, no respondió a las solicitudes de entrevista que se le hicieron para hablar con Morales Cancino.

El viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz, dijo que lo único que él sabe es que se está haciendo un procedimiento sobre el tema de los pasaportes, pero que no tenía más información.

Tratamos de localizar al ministro de Gobernación, Enrique Dehengart, pero no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su celular.

Fue de 2011 a 2012 la última vez que la emisión y entrega de pasaportes estuvo a manos de la empresa Corporación Inmobiliaria La Luz contrato que fue autorizado por Dehengart quien fungía como interventor de la Dirección General DGM nombrado por el presidente Álvaro Colom.

Las bases

La DGM tiene menos de tres meses-antes que finalice el actual Gobierno- para subir la licitación, revisar las ofertas y adjudicar, tiempo suficiente en base a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 23, que establece que entre la publicación del evento en Guatecompras y el día fijado para la presentación, y el día recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días.

En la portada del documento ya se encuentra listo el espacio para colocar la fecha en que iniciará la licitación y también el Número de Operación en Guatecompras (NOG) y que de acuerdo con fuentes del Ministerio de Gobernación podrían ser antes que finalice octubre.

Las justificaciones para hacer la licitación se incluye en la hoja 18 de documento y en las cuales se establece que: “Para atender la demanda de solicitud de los guatemaltecos que requieren este documento de identificación a nivel nacional e internacional con las características establecidas en las presentes bases de licitación pública y que incluyan la provisión del recurso humano, infraestructura para operar el sistema de impresión, suministro de libretas a centros de impresión nacionales y extranjeros, equipamiento informático para el procesamiento de datos, red de telecomunicaciones, su puesta en marcha y mantenimiento en óptimas condiciones operativas”.

Además, argumentan que se encuentra contemplado en el Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones Públicas aprobado para el ejercicio fiscal 2019.

En el documento se establece que las ofertas serán recibidas en la Gerencia Administrativa y Financiera de DGM.

Además, que la calificación y adjudicación se hará 10 días después de la apertura de plicas.

Un negocio de millones de quetzales

1999 a 2012 Corporación Inmobiliaria La Luz estuvo a cargo de la emisión y entrega de pasaportes, además brindó otros servicios como la elaboración de identificaciones consulares para guatemaltecos que viven el en extranjero.

En el portal Guatecompras solo se encuentra registros desde 2006 y suman 13 contratos por Q244 millones 601 mil 117.

El último que estuvo vigente data del año 2010 luego tuvo una ampliación final del 16 de mayo de 2011 al 15 de mayo de 2012, según la resolución 000156 y el contrato 001-2011 firmado por el actual ministro de Gobernación, Enrique Dehengart y Miguel Juventino Gómez Nuila quien fungía como representante de la compañía La Luz.

“Prestación del servicio de suministro de libretas de pasaportes nacionales y prestación de servicio técnico de custodia, administración total, producción, emisión y entrega de pasaportes”, indicaba ese último contrato que supero los Q50 millones.

Entre el año 2011 y 2012 el ministerio de Gobernación por medio de la DGM publicó un concurso en Guatecompras bajo el número de NOG 1730665 para la emisión de pasaportes, pero luego de estas subido el proceso durante varios meses, fue anulado y prescindido por recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Carlos Menocal, ministro de Gobernación en ese entonces, dijo que se había establecido todo un andamiaje para hacer el proceso de licitación público.

Anomalías

En 2011 el Ministerio Público (MP) investigó la emisión de pasaportes falsos a favor de Roberto Barreda, acusado de la muerte de Cristina Siekavizza, en ese año Dehengart fue citado a declarar en varias ocasiones por ese caso.

La empresa la Luz fue allanada y las autoridades descubrieron que Barrera tramitó tres pasaportes, uno de ellos con su nombre real y los otros dos con alteraciones.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigaron durante varios años la participación trabajadores de la empresa La Luz y de la DGM de estar involucrados en la falsificación de pasaportes.

En 2015 durante la gestión del Partido Patriota un nuevo escándalo saltó en la DGM y que involucró a la empresa Técnicas y Sistema de Seguridad (TSS). Se detectaron irregularidades en la licitación para la emisión de los pasaportes como duplicidad, falsificaciones y alteraciones en los documentos.

TSS fue favorecidas en 2012 con dos contratos que alcanzaron los Q8 millones 616 mil 600 y en 2014 con dos más que sumaron en total Q1 millón 900 mil 430.

El representante legal de TSS es Hugo Rodolfo Ritman Braier, conocido también como Ury Roitman, quien era el apoderado de la empresa M. Tarcic Engineering Ltd., la cual estuvo involucrada en el caso del “agua mágica” con que se limpiaría el Lago de Amatitlán, proyecto que defendió la exvicepresidenta Roxana Baldetti

El 5 de enero de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por Yamin Barrios condenó a 39 personas vinculadas a una estructura criminal de falsificación y emisión de pasaportes forma ilegal además documento de identidad del Registro Nacional de Personas (Renap), las anomalías se dieron entre 2010 y 2013.

Las condenas fueron entre seis y 19 años de prisión, entre los sentenciados se encuentran los ciudadanos rusos: Igor Bitkov, Anastasia Bitkova e Irina Bitkova.

El caso migración es una de las decenas de investigaciones hechas por la CICIG y el MP.

Ese mismo año hubo una crisis para que los guatemaltecos obtuvieran su pasaporte, debido a escases en las libretas y problemas administrativos. En la actualidad esos problemas no se han presentado y el proceso de entrega de dicho documento se redujo de siete a dos horas, pero se debe pedir cita unos días antes.

Costo del pasaporte El costo del documento en Guatemala es de US$50 dólares, mientras que fuera del país se incrementa a US$65.

GSI la empresa beneficiada para fabricar libretas

En la actualidad las libretas de pasaportes son elaboradas por la empresa GSI Guatemala, S.A., el 11 de septiembre de 2019 la DGM les adjudicó la adquisición de 500 mil libretas para pasaportes ordinarios por Q11.7 millones a un valor unitario de Q23.56.

En la junta calificadora estuvieron: Ana Elizabeth López Montenegro, subdirectora de documento de identificación internacional; Carlos Rafael Alvarado Torres, subgerente financiero y Valeria Fernanda Castellanos De León, gerente de informática.

Ambas funcionarias también revisan las bases de licitación para que la emisión y entrega de pasaportes sean tercerizada.

GSI también le vendió tres laminadoras de documentos a la DGM el pasado 23 de septiembre por un valor de Q 67 mil 500, mientras que el 15 de octubre pasado también proveyó a la DGM de 11 escáneres de huellas dactilares por un costo total de Q 89 mil 950.

Desde 2004 a 2019 la empresa GSI ha recibido contratos con el Estado por Q43.1 millones en varias instituciones como: el Instituto Nacional de Electrificación (INDE); Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Ministerio de Gobernación; Organismo Judicial y al Ministerio de Educación.

Pero fue en el actual Gobierno que sus contratos aumentaron, ya que solo en cuatro años han obtenido Q39 millones 029 mil 098, es decir, más del 95 por ciento del total de sus adjudicaciones de Q43.1 millones

Sus representantes legales son: Armando Antonio Porres Vallejo y Ian Virgilio Reyes Diaz-Leal.

Riesgos

Diversas fuentes consultadas resaltan que se debe poner mucha atención a la intención del de la cartera del Interior de querer dejar en manos de particulares el tema de los pasaportes, ya que los antecedentes recientes dan cuenta de las irregularidades.

Edie Cux, director de Acción Ciudadana considera que es una irresponsabilidad querer terceriza el servicio de la entrega de pasaportes, porque conlleva varios riesgos, entre ellos, que se den actos corrupción.

Resaltó que también se deben tomar en cuenta que los datos de millones de guatemaltecos de nuevos pueden ser mal utilizados y es un riesgo.

“Rechazamos las intenciones del Gobierno y además están trabajando el tema a contratiempo, lo cual no dejan muchas dudas”, agregó Cux.

Renzo Rosal, analista independiente dijo que adjudicar ese servicio a un tercer es muy delicado, pues además hay muchos actos de corrupción que giran alrededor de ese tema en el pasado.

Además, considera que por ser pocas las empresas que pueden prestar ese servicio y se deben estar pendiente y fiscalizar el proceso.

Rosal al igual que Cux temé que los datos de los ciudadanos puedan ser mal utilizado y por eso también no está a favor de la adjudicación a una empresa privada.

