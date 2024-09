Minex dice que es “preocupante” que Rusia haya sido aceptada como observador en el Parlacén

Esta semana el Parlamento Centroamericano (Parlacén) aprobó una solicitud de incorporación de Rusia como Estado Observador Permanente. La decisión, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), no tiene implicaciones directas en la Política Exterior de Guatemala.

De acuerdo con la Cancillería, no tiene ninguna incidencia en las decisiones que tomen la bancada Parlamentaria de Guatemala o el Parlacén, pero no deja de ser "preocupante y lamentable que un Órgano del Sistema, que tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para consolidarla en una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo, acepte como Observador Permanente a un Estado que no cumple con los principios del Protocolo de Tegucigalpa”.

Añade que el Parlacen “es independiente y autónomo en sus decisiones”, que sus miembros son electos a través del sufragio libre y universal, respetando el principio del pluralismo político participativo. El organismo está integrado por 120 diputados elegidos popularmente y 20 designados que representan a 31 partidos políticos de la región.

El pasado 11 de septiembre, 76 diputados de los 126 integrantes de esa instancia solicitaron de manera oficial al presidente Ramón Emilio Gori Taveras la incorporación de Rusia.

El pedido lo encabezó el diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes, de Nicaragua, y fue respaldado por los diputados de Guatemala, Sandra De León Torres, Edgar De León Torres y Edgar Sis Bachan.

De acuerdo con el Minex, el Estado guatemalteco está representado en la región a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), foro en el que ha mantenido la postura de “no admitir a Rusia como país observador”.

La decisión del Parlacén de dar ingreso como Observador Permanente de la Duma Estatal y el Consejo Federal de la Federación de Rusia, no tiene incidencia alguna en la decisión que el SICA tome respecto del ingreso de Rusia como Observador del Sistema, añadió.

En marzo de 2023 Guatemala en su calidad de Estado Miembro del SICA solicitó que la suscripción del Acuerdo de Participación de Rusia como Observador del SICA se pospusiera debido a la situación que se suscita en el Este europeo.

La postura de Guatemala se mantiene y ha sido apoyada por el resto de los países del SICA, menos por Nicaragua.