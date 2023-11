Ministro de Comunicaciones recusa a su pesquisidor por conflicto de intereses y detiene el proceso de antejuicio

“Fue director de Covial del 13 de mayo del 2016 al 7 de abril del 2017, lapso dentro del cual se encontraba vigente dicha unidad ejecutora al requerimiento del pago por un monto de Q256 mil”, explicó el ministro.

Por tener conocimiento del caso, a criterio de Maldonado, el congresista tendría conflicto de intereses para conocer de manera objetiva el proceso de antejuicio en su contra.

El diputado respondió al señalamiento de Maldonado diciendo que las acciones del ministro tan solo buscan entorpecer las diligencias de la pesquisidora, y no acepto los hechos señalados por el ministro.

“Todo se da del 2019 en adelante. El objeto de este antejuicio no es por no haber pagado una deuda, no es por acceder a un proceso de pago, es por haber desobedecido una sentencia judicial y no había sentencia judicial hasta ese año”, dijo el diputado.

Castillo agregó: “Es evidente que la presente acción de recusación es un acto dilatorio y de la mala fe, toda vez que, de lo contrario, la misma se hubiera presentado al momento que se conociera de mi integración en la presente pesquisidora”.

Armando Castillo no aceptó la recusación, no obstante, presentó una excusa, diciendo que no tiene ningún objetivo personal contra el funcionario señalado y pidió que las actuaciones se presenten al pleno para que sea ahí que se determine cuál será el futura de la pesquisidora.