Ministro de Defensa afirma que narcojets hicieron urgente la compra de aviones Pampa III

En relación a si es ilegal o no la compra no es este señor Ministro el que tiene que explicar al pueblo, para eso están los entes de fiscalización e interpretación de las leyes penales en el país, eso es como estar metiendo las manos en ramos que no son de su competencia. El pueblo ya no es un ignorante, hay gente muy capaz, profesionales en interpretaciones legales de esos convenios. Las extructuras del narcotráfico metidas dentro de los organismos del Estado, no se combaten con aviones supersónicos, con una CICIG y un MP con mucho respaldo dejando a un lado eso de ingerencia extranjera, es suficiente, y eso no tiene un alto costo de más de 300 millones y es más efectivo, es cuestión de voluntad para gobernar bien, con mucha conciencia social, no importa que se vengan encima los muros que sostienen todo ese mal.