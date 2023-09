Movimiento Semilla: Cuál es el escenario para el partido luego de que el TSE frenara su suspensión

Tan solo unos días después la Junta Directiva informó en sesión de Pleno del Congreso, sin que el tema fuera discutido y votado, que los diputados de Movimiento Semilla quedaban de manera independiente, por existir una resolución del Registro de Ciudadanos.

Pero para Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, la decisión parlamentaria fue incorrecta, y con la reciente resolución del TSE al conocer un recurso de nulidad, la directiva legislativa tiene que volver a conocer a Movimiento Semilla y a sus diputados como un bloque.

“En primer lugar, nunca debieron hacerlo porque no estaba firme la decisión, pudieron incurrir en delito”, explicó el abogado señalando el posible escenario legislativo de los próximos días.

Para Pedro Cruz, de la organización Primero Guatemala, es necesario que el Congreso vuelva a restablecer de todos los derechos que perdieron los diputados de Movimiento Semilla cuando fueron declarados independientes.

“Importante que el Congreso se retracte de lo actuado la semana pasada y que los diputados que declararon de Movimiento Semilla vuelvan a tener la nominación de su partido. ¿Cuántos partidos han estado en la misma situación y la Junta Directiva no actuó de la misma manera?”, cuestionó Cruz.

¿Qué pasa después del 31 de octubre?

El TSE al conocer el recurso de nulidad que promovió Bernardo Arévalo, presidente electo, señaló que no discutió el fondo de la acción, ya que la misma cuestionaba la facultad del juez ordinario para suspender al partido político.

Esta discusión quedó pendiente de análisis y fue el criterio de parte del Pleno de magistrados del TSE, situación avizora ya una futura discusión al momento que finalice el periodo electoral, ya que es este lapso el que abarca la resolución del TSE y que respalda a Movimiento Semilla para evitar su suspensión.

“Es decir, la discusión de si procede o no suspender al partido por decisión de un juez penal quedará abierta para noviembre cuando finalice oficialmente el proceso electoral”, refirió Ortiz.

El no discutir el fondo de la resolución, a decir de Cruz, es un claro mensaje de cómo no existe unidad de criterios a lo interno del Pleno del TSE, ya que un tema trascendental no fue discutido por las autoridades electorales.

“No está claro quién tiene la facultad suprema de suspender a los partidos políticos. Por un lado, el MP emite órdenes, y por otro el TSE hace que se retracten las mismas”, señaló.

En estos momentos Cruz considera vital que la población observe las decisiones políticas y judiciales relacionadas al evento electoral, “aunque ya se oficializaron tenemos que estar pendientes, no tanto por el partido en sí, sino por defender un proceso democrático validado por millones de guatemaltecos”.

Congreso analizará situación

Tras la resolución del TSE la Junta Directiva del Congreso analiza reunirse la tarde de este domingo 3 de septiembre para evaluar la situación, debido a que en estos momentos Movimiento Semilla es desconocido como bloque parlamentario en el Congreso, incluso ya fue eliminado el logotipo de su partido político en el portal web del Organismo Legislativo.

Por su parte diputados de Movimiento Semilla han usado la red social X para fijar una postura por la resolución del TSE. El diputado Román Castellanos dijo “qué bueno que el TSE le corrija la plana a los golpistas que con resoluciones espurias e ilegales intentan destruir la voluntad del pueblo de Guatemala y el orden constitucional”.

Por su parte, Samuel Pérez, congresista de Semilla, manifestó que “la bancada Semilla nunca desapareció, más que en los deseos más profundos de los corruptos a quienes incomodamos”.