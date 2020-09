Municipalidad de Mixco clasifica pago a futbolistas como compras por Calamidad

El Deportivo Mixco durante un entrenamiento. (Foto Prensa Libre: Facebook Deportivo Mixco Oficial)

El tablero de Guatecompras que contiene las adquisiciones por el estado de calamidad registró a inicios de septiembre el pago de honorarios correspondientes a julio de 11 jugadores del Deportivo Mixco, dos masajistas, un médico y el gerente deportivo del club por un total de Q160 mil 550. La municipalidad asegura que no eran compras por emergencia, sino que se trató de un error en la clasificación de la información.

Las adjudicaciones que se realizan al amparo del estado de calamidad, decreto 5-2020, tienen la finalidad de atender la pandemia. Por ello las compras más frecuentes suelen ser de insumos médicos, de protección personal, limpieza o alimentos.

Al consultar a la municipalidad de Mixco por qué el pago mensual de honorarios para su equipo de futbol se clasificó como compras por calamidad, respondieron que fue un error de digitación.

“Fue un error del digitador porque esos esos campos (los del estado de calamidad) son nuevos. Cuando el compañero comenzó a ingresar los datos no vio el campo que decía “compras por estado de calamidad” y llenó esos campos. Ahí fue el error”, justificó Erik Maldonado, trabajador del departamento financiero de la municipalidad.

En una consulta hecha a las 14:00 horas del 21 de septiembre, se verificó en el historial de acciones de cada evento que ya se había suprimido el apartado que clasificaba los honorarios como parte de las compras por el Estado de calamidad.

Los pagos corresponden a contratos suscritos entre julio 2020 y mayo de 2021 y algunos se han venido prorrogando desde 2018. Por la pandemia, los entrenamientos se realizan vía Zoom, según consta en los informes de actividades de los jugadores.

La comuna publica la cancelación mensual de los honorarios en Guatecompras en atención a lo que establece el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera, que reciba o administre fondos públicos debe publicar en dicho portal las adquisiciones que realice.

Falta de capacitación

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explicó que este tipo de errores suelen confundir a la ciudadanía que realiza auditoría social. Para prevenirlo, las municipalidades deben invertir en la capacitación de sus trabajadores y evitar rotar al personal cada cambio de administración.

“A veces cuando llega un nuevo alcalde prescinde de personal con conocimiento de tema. El Ministerio de Finanzas también debe aumentar su oferta de capacitaciones al recurso humano de todas las unidades ejecutoras”, explica Flores.

A esto se añade el hecho que el portal de Guatecompras se ha vuelto más complejo para las unidades ejecutores, comenta Flores. “El Ministerio de Finanzas debiera hacer un estudio a profundidad de cómo ser más amigable el sistema para el uso de todas las unidades ejecutoras del Estado”, opina Flores.

Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos, explica que este tipo de errores son comunes en administración pública. Recordó la crisis que se desencadenó durante las elecciones 2019 porque no había claridad del registro de votos en el sistema informático. “Aunque este tipo de crisis son recurrentes, lo importante es que no sea de manera continuada, que no sea un error frecuente de la municipalidad”, afirma la entrevistada.

Por su parte, Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y exviceministro de Finanzas, afirma que hay un consenso en que el servicio civil presenta deficiencias, entre estas la nula capacitación de los servidores públicos en temas especializados, como la forma en cómo realizar adquisiciones públicas.

Respecto al error de la comuna de Mixco, Barrientos dice que es la Contraloría General de Cuentas (CGC) la que debe determinar cómo procede. Sin embargo, de pronto la comuna podría publicar una nota aclaratoria en su portal informando que se cometió un error en el registro de las compras por emergencia para evitar confusiones.

“Se han dado capacitaciones”

José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público de la CGC, dijo que este año que hubo cambio de administraciones en los gobiernos locales, se prevén más errores de tipo administrativo en las comunas.

En enero, dijo, se impartieron junto con la Embajada de Estados Unidos capacitaciones a los alcaldes y concejos municipales para evitar equivocaciones en el ámbito financiero.

“Hemos determinado que hace falta capacitación al os concejos, inclusive cuando estos ya tienen tiempo de experiencia”, afirma el funcionario.

Pagos para Deportivo Mixco

La municipalidad de Mixco clasificó el pago de honorarios de jugadores, masajistas y un médico del Deportivo Mixco como compras de emergencia. La información se corrigió ayer a las 14:00 horas, aproximadamente, luego de una consulta hecha por Prensa Libre a la comuna.