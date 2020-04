Municipalidades han gastado Q8.3 millones en compras por excepción

Trabajadores de la Municipalidad de Villa Nueva desinfectan carretas de compras en un mercado de la localidad. (Foto: @MuniVillaNueva)

A través de la modalidad de excepción, las municipalidades del país han adjudicado 47 contratos por Q8.3 millones, desde que está vigente el estado de Calamidad que el Ejecutivo decretó con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus covid-19, hasta el pasado 31 de marzo.

Aunque muchas de estas compras tienen que ver con la adquisición de insumos para higiene y limpieza, no dejan de llamar la atención que se han adjudicado contratos que, pareciera, no tienen mucha relación con el combate de la enfermedad, lo cual, a criterio de la organización Acción Ciudadana son sospechosas.

Señaló, por ejemplo, que la comuna de Villa Nueva fraccionó compras por más de Q1.4 millones en artículos de higiene que adquirió a un mismo proveedor, cuando el máximo permitido, según el decreto de Calamidad es de Q300 mil; además la comuna de El Chal, Petén, compró granos básicos a un aserradero, es decir, a un negocio que no tiene nada que ver con la distribución de alimentos.

Asimismo, la comuna de El Tejar, Chimaltenango, aprovechó el estado de Calamidad para adjudicar un proyecto de ampliación de un sistema de agua entubada a una sola empresa por Q2.1 millones. Similar acción ocurrió en la Municipalidad de Quesada, Jutiapa, ya que contrató el arrendamiento de un terreno para la disposición de desechos sólidos por Q747 mil.

Otra de las presuntas irregularidades detectadas por Acción Ciudadana es la compra de granos básicos en la comuna de El Jícaro, El Progreso, con una posible sobrevaloración, ya que adquirieron 500 quintales de maíz a Q200 cada uno, 200 de frijol a Q500 cada uno y 60 de arroz a un precio unitario de Q360. En total, el contrato firmado asciende a Q216 mil.

Q4 millones 688 mil es el monto dudoso que han efectuado cinco municipalidades en todo el país.

Triste historia

La analista de Acción Ciudadana, Gabriela Ayerdi, considera que algunas municipalidades han aprovechado el estado de Calamidad para hacer otro tipo de contrataciones que no necesariamente son para combatir la pandemia del covid-19.

Por ejemplo, en el caso de la comuna de El Tejar que adjudicó la construcción del sistema de agua potable, dijo que este es un proyecto que llevará cierto tiempo ejecutarlo, y hubiera sido más lógico comprar agua en camiones para responder a la emergencia ya que es imprescindible lavarse las manos para evitar el contagio del coronavirus.

Ayerdi llamó a los guatemaltecos a fiscalizar el actuar de las comunas toda vez que recordó en anteriores catástrofes como el huracán Stan en el 2005 y el terremoto de San Marcos del 2012 las municipalidades “utilizaron el estado de excepción para afianzar estas redes de corrupción” dentro de esas instituciones.

“Es fácil juzgar desde afuera”

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, refirió que cada municipalidad tendrá que justificar sus compras a la Contraloría General de Cuentas de lo contrario tendrá reparos; no obstante, considera que proyectos de agua y saneamiento caben perfectamente dentro de las adquisiciones por excepción para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Tendría que estar muy metido en las necesidades de las personas para decir, esto se puede y esto no. Cada uno conoce su realidad desde su propia experiencia, para alguien que está fuera de una administración es fácil juzgar, eso cualquiera lo hace, pero por qué se hacen las compras… todo tiene un objetivo”, subrayó Ovalle, también alcalde de Salcajá, Quetzaltenango.

Respuesta

Por su parte el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, dijo que las compras que ha efectuado la comuna están en orden puesto que los recursos son de un fondo de emergencia que fue aprobado por el concejo y que él no inventó.

Agregó que no existe fraccionamiento en las adquisiciones porque no han comprado un producto en específico, sino solo insumos para responder a la emergencia, como gel, mascarillas, guantes, batas y lentes protectores, debido a que la comuna es responsable de un hospital y “tenemos que proteger a los médicos”.

“Buenísimo eso de la transparencia, pero si no compro yo… El estado no me ha dado ni una mascarilla, no me han mandado una ambulancia, ni médicos”, reclamó Gramajo, quien recordó que ninguna municipalidad estaba preparada para responder a una emergencia de esa magnitud.

Los jefes ediles de El Chal, Quesada, El Jícaro y El Tejar no respondieron a las llamadas a sus celulares, en las dos primeras tampoco contestaron en el teléfono fijo de la comuna, mientras que en las últimas ofrecieron que buscarían una postura, pero al cierre de esta nota no se habían pronunciado.