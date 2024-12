Nacen dos nuevos partidos políticos y otros siete se encaminan a conformarse

Otros cinco partidos fueron cancelados este año por no lograr el mínimo de votos en la elecciones del 2023.

Después de un año de finalizado el proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral (TSE) canceló algunos partidos cancelados por no lograr el apoyo mínimo que les garantizara una diputación o el cinco por ciento de los votos válidos. Mientras, hay otras agrupaciones que en este año lograron consolidarse formalmente.

De acuerdo con los datos del TSE este año se sumaron dos nuevos partidos políticos que son Jaguar y el Partido Verde Guatemalteco. El primero tiene más de 30 mil 200 afiliados, de los cuales la mayoría están en la ciudad de Guatemala y en la cabecera de Jutiapa. También más de 65 por ciento son mujeres entre los 31 y 50 años.

El secretario general es Anthony Segura Franco, exsecretario general del sindicato de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Fue señalado por supuesta asociación ilícita y cohecho pasivo en un principio en el caso La Línea, pero en diciembre de 2022 fue absuelto.

Aseguró que el partido logró constituirse como partido político después de la primera vuelta electoral y que la iniciativa nació de un grupo de ciudadanos que no se identifican con la oferta electoral que existe. Explicó también que su partido es de centro derecha.

"Surge de la idea de un partido nuevo derivado de que no vemos opciones con las cuales uno pueda participar y que no compartimos muchos con otras organizaciones políticas. Consideramos con un grupo de ciudadanos de iniciar con un proyecto nuevo porque la ciudadanía está cansada de lo mismo, ya no cree nadie", detallo Segura.

Por otro lado, el Partido Verde tiene 26 mil 200 afiliados, en su mayoría de Zacualpa, Quiché y San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Esta agrupación también más del 60 por ciento son mujeres de entre 31 y 45 años las afiliadas.

La secretaria general es la exdiputada Delia Bac Alvarado quien estuvo en el Legislativo de 2008 al 2019 con diferentes bancadas. En febrero de este año el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango dictó auto de apertura a juicio en su contra por haber supuestamente beneficiado la construcción de una carretera inexistente en Sumpango, Sacatepéquez, donde ella posee una propiedad.

Bac Alvarado afirmó que la iniciativa nació de para incluir a grupos que no son tomados en cuenta. También definió la ideología del partido como centro derecha que busca el fortalecimiento a la democracia pluralista, ecológica, equitativa, incluyente y humana.

"Nace como opción a la inclusión de los sectores olvidados, como mujer, juventud y pueblos originarios. Nace entre amigos de diferentes departamentos y familiares deseosos de hacer un cambio en la política no tradicional", refirió Bac.

Además hay otros siete comités para la constitución de partidos políticos que son Nuevos Tiempos, Fuerza Por Guatemala, Patria, XGuate, Renovación Ciudadana, Servir y Transformación Nacional.

Oferta política

La analista política Virginia Pinto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) recordó que en el país se ha visto el deterioro de los partidos políticos por ser utilizados solo como herramientas para llegar a los puestos de elección popular y no abrir discusiones y responder a intereses ideológicos puros.

"Hemos visto es este detrimento de la calidad de los partidos políticos que nos han llevado a desconfiar un poco de la política en general y de los políticos y a dejar de lado estos instrumentos de generación de consensos y la participación ciudadana", señaló.

Agregó que es esencial que los partidos sean usados también como plataformas para que ciudadanos se involucren en la charla política en búsqueda de consensos en los procesos sociales por ser el vinculo entre la población a nivel municipal, departamental y nacional.

"Esa la presión de los dirigentes de los partidos cuando la agrupación no está trabajando como debería de hacerlo, ese es el gran ideal que deberíamos de tener de la participación de los ciudadanos en participación partidaria", aportó la experta.

Partidos cancelados

Más de un año después de haber finalizado el proceso electoral son cinco los partidos políticos que han sido oficialmente cancelados, estos son Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Mi Familia, Partido de Integración Nacional (PIN), Partido Republicano y Unión Republicana.

Hubo otros seis partidos que no lograron el apoyo necesario en las urnas, pero estos impugnaron la cancelación: Partido de Avanzada Nacional (PAN), Podemos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Partido Humanista, Partido Popular Guatemalteco y Poder.

La Ley Electoral y de partido políticos señala que para las elecciones de presidente, si no se obtiene el 5 por ciento de los votos válidos emitidos o cuando se consiga por lo menos una diputación al Congreso. En el pasado, se han cancelado partidos por violaciones a las restricciones financieras, pero la propuesta del nuevo dictamen de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) busca que este extremo ya no pueda ocurrir.

Suspensión de Semilla

Por otro lado, está la situación del partido oficial que fue suspendido por orden del juez Fredy Orellana del Juzgado Séptimo Penal. Luego de varios intentos por revertir la decisión que incluye la reforma de un artículo de la Ley de la Delincuencia Organizada, no han tenido éxito.

Esa decisión los mantiene sin bancada en el Congreso y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un impase en el que la magistrada titular, Blanca Alfaro, no puede conocer la situación de Movimiento Semilla por una resolución y los demás magistrados deben rendir un informe sobre la cancelación del partido al juzgado cuando retomen labores.