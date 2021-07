“Nadie se muere por ir a Estados Unidos”: Señalados en la lista Engel se pronuncian

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los señalados guatemaltecos son:

El secretario de Estado Antony Blinken se pronunció respecto a la publicación. “Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, aseguró el funcionario del Gobierno de Joe Biden.

Today we take another step in the fight against corruption in Guatemala, Honduras, and El Salvador by announcing visa restrictions on corrupt and undemocratic actors. Corruption undermines democracy and public trust. Better governance means a better future.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021