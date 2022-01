“No hay república de chairos, no hay república de fufurufos”: el discurso de Allan Rodríguez al entregar la presidencia del Congreso

Dio las gracias a todos los sectores junto a los que tuvo “la oportunidad de servir a Guatemala”.

En su discursó añadió que quería dejar constancia de su agradecimiento a su organización política y a sus dirigentes, también a Alejandro Giammattei, “a quien antes de ser presidente de la República tuve el gusto de conocer y confío en mí al permitirme ser parte de su equipo de trabajo en la organización política que nos postuló”.

Agregó: “Hoy puedo decirles con mucha alegría, con mucha paz y con mucho optimismo, hoy entregamos un Congreso mejor del que nos heredaron”.

A decir del funcionario, entregan un Congreso que “veló por la república, entregamos un Congreso que veló por nuestra Nación, hoy estamos asistiendo a la conclusión de un ciclo, pero al vez estamos asistiendo al inicio de un nuevo ciclo y así como hacemos al finalizar cada año y nos sentamos a evaluar qué hicimos bien o qué hicimos mal y aquello que podemos proyectar para el futuro”.

Añadió que no pretendía en su participación hacer un recuento según él, de los logros y avances alcanzados en los últimos dos años de la presidencia de la Junta directiva del Congreso.

“Eso queridos compatriotas será el pueblo y la historia quienes se encarguen de calificar y evaluar nuestro trabajo”, afirmó.

“No hay república de los chairos”

Resaltó que en todo ese esfuerzo es importante tener presente lo siguiente: “No hay república de los chairos, no hay república de los fufurufos, no hay una república de los pobres, como no hay una república de los ricos, no hay una república del área rural, como no hay una del área urbana, no hay una república de indígenas, no hay una república del ladinos, hay una sola república y esa es la República de Guatemala y esta república es la que debemos de defender aun a costa de nuestra sangre y a costa de nuestra vida si es necesario”.

Manifestó que es una oportunidad para reiterarle al pueblo de Guatemala que seguirá “trabajando arduamente desde su curul por la vida, por la libertad religiosa, por la familia, por la paz y por el estado de derecho, de esta forma se legislando en contra de cualquier amenaza, en contra de cualquier virus, en contra de cualquier parásito, en contra de cualquier otro mal que amenaza nuestra República”.

Aseguró que uno de los objetivos centrales fue contribuir al rescate de la república, pero ¿Qué es contribuir al rescate de la república?

“Hermano guatemalteco, hermana guatemalteca, rescatar la república significa que usted como persona tiene valor y dignidad, que su voluntad y su decisión tienen valor en una democracia, que su voto y la voluntad del pueblo es la que pesa y la que prevalece en este Congreso”, según Rodríguez.

Señaló que antes, actores ajenos al Congreso buscaban imponer su voluntad a costa de lo que fuera, era como si al seno de su familia llegará un extraño y le dijera a usted como padre cabeza de familia qué hacer y qué no hacer por su familia.

“Imagínese semejante desorden, eso había en este Congreso pero había que ponerle un alto, contribuir al rescate de la república implicó tener una agenda con dos prioridades, una agenda social y una agenda económica.

En las prioridades que hubo resaltó la ley de emergencia para afrontar el impacto negativo derivado de la pandemia del covid-19 y de otras medidas que el Congreso adoptó oportunamente para apoyar a todo el país debido a esta pandemia.

En el tema económico resaltó que se trabajó la ley de reactivación económica con el decreto 18-2021 que contiene la ley que aprueba el contrato de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica.

Dijo que los decretos que aprobó el Congreso en el ámbito económico “hacen posible que haya más dinero en la bolsa de los guatemaltecos y con esos recursos miles de padres de familia pueden llevar el pan diario de cada día a la mesa del hogar”.

Según el diputado, Guatemala está mejor ahora económicamente de cómo estaba antes de la pandemia.

Añadió que contribuir al rescate de la república también implicó “recuperar y defender el estado constitucional de derecho y apoyar el fortalecimiento del sector justicia. Era necesario pasar de una Corte que se creía celestial a una verdadera Corte de Constitucionalidad, este Congreso también aprobó la normativa autoriza la gestión de recursos para poner en marcha el programa de inversión y modernización para el sector justicia”.

Indicó que hay mucho por hacer para continuar apoyando al sector justicia y “estoy seguro de que esta legislatura continuará poniendo su mejor esfuerzo para alcanzar dicho propósito”.

En su discurso también resaltó que las personas entran ahora a un Congreso de la República “mejor del que encontré, por ejemplo, a pesar del asalto y la destrucción de los enemigos de la democracia pudimos restaurar y recuperar las áreas del Palacio Legislativo que fueron dañadas por esos malos guatemaltecos”. Además mencionó la restauración de Casa Larrazábal.

Enfatizó que hay muchos otros ejemplos para ilustrar que el rescate de la república es posible y que es una batalla que debemos de continuar.

También expresó sus felicitaciones a la nueva Junta directiva del Congreso y a su nueva presidenta.

Dio gracias por esta experiencia como presiente el Congreso, por los buenos y malos momentos, “porque hasta de lo malo lo bueno se aprende, los invito a que continuemos restaurando nuestra Nación conservando nuestros principios y valores en la construcción de una paz firme y duradera con amor que es lo más valioso y necesario para ser felices en esta vida”.

Discurso de Shirley Rivera

Luego del discurso de despedida de Allan Rodríguez, la nueva Junta Directiva del Congreso de la República fue juramentada, con la diputada Shirley Rivera a la cabeza, quien también brindó sus discurso.

“Invocando el nombre de Dios, el verdadero, el poderoso, el soberano, el creador del cielo y de la tierra, el que nos permitió nacer en esta bendita Nación. Hoy, asumo el honor de presidir este alto organismo”, indicó.

Añadió que haber sido electa presidenta del Congreso de la República y constituye una enorme responsabilidad y un gran compromiso “con Dios, con mi patria y con mi familia”.

Dijo que con humildad, gratitud, entereza y sobretodo con mucha fe “me comprometo a desempeñar tan alto cargo con dignidad e integridad, en ese mismo sentir de dignidad e integridad, exhortó a todos los líderes nacionales para que juntos sigamos consolidando la democracia, haciendo que entre nosotros prevalezca la tolerancia y el respeto a los consensos”.

Reconocer a la familia

Afirmó: “Guatemala mi amada Nación, que te amo entrañablemente, contigo me comprometo a no fallarte, a no claudicar a la hora de defenderte, me comprometo a promover una legislación que proteja a las personas y reconozca a la familia como el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad”.

Hace promesas

A los guatemaltecos les recordó que todos tenemos capacidades, talentos e inventiva y que somos pueblo de fuertes convicciones cristianas, con “inmenso amor a Dios, cualidades que son fundamentales para seguir construyendo una verdadera Nación, tengan la certeza que me acercaré a la población, tenemos que unirnos para alcanzar el bienestar y desarrollo, escucharé las demandas sociales, atenderé sus peticiones y necesidades y juntos buscaremos las mejores soluciones”.

Dijo que apoyará a las mujeres y será intermediaria para que sean respetadas, valoradas y comprendidas. También que sus capacidades sean reconocidas con la igualdad que merecen.

Aseguró que con la Junta Directiva están comprometidos a promover el diálogo permanente e indispensable, que conduzca al debate de alto nivel, porque creen que es la única vía para lograr el avance legislativo que propicie el desarrollo de los guatemaltecos.

Invitó a todos los diputados que integran la novena legislatura a que este año y el próximo antepongan los intereses de la Nación a los intereses ideológicos, partidarios o personales.

Agregó que hay toda una agenda legislativa pendiente de discutir, aprobar y promulgar y mucho camino por recorrer.

“Acabar con la huella de desigualdad impulsando normas que generen oportunidades para todos, fortaleciendo nuestro sistema democrático y el estado de derecho. Aprovecho esta ocasión para hacer llamado a los líderes de Gobierno, a los líderes de oposición, al sector empresarial, al sector laboral, al liderazgo religioso, a los medios de comunicación y generadores de opinión, a la comunidad internacional y a toda la sociedad en general para que el paz y el concordia aportemos nuestro mejor esfuerzo para construir una Guatemala mejor”.

Exhortó para que con optimismo veamos hacia arriba y prosigamos. “Guatemala será luz las naciones, esa luz que marcará la ruta por la que muchas otras naciones querrán caminar, el momento de hacer equipo ha llegado, el momento es hoy”.