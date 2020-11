“No más corrupción e impunidad”: estudiantes y agrupaciones indígenas protestan contra diputados frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Representantes de organizaciones indígenas protestan frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

Universitarios y representantes de comunidades indígenas protestan este miércoles 25 de noviembre frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en contra de la aprobación del Presupuesto 2021 de Q99 mil 700 millones -el más grande de la historia-.

La junta directiva del Congreso convocó a una sesión “de urgencia” para analizar el tema del Presupuesto 2021, cuyo proyecto fue suspendido luego de las protestas del fin de semana recién pasado.

La planaria de este día se lleva a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, debido a que el Ministerio Público efectúa diligencias en el edificio del Legislativo, el cual fue dañado por un grupo de manifestantes el sábado último.

“La idea es no dejar entrar a los diputados corruptos para que no sesionen. Siempre en las sesiones que les favorece algos es cuando asisten, por lo que no los dejaremos entrar”, dijo Laura Aguiar, representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios.

Aguilar agregó que a ellos se suman otros grupos estudiantiles y organizaciones campesinas, con quienes se ha convocado para manifestar el próximo fin de semana.

Por aparte, Leocadio Juracán, representante del Comité Campesino del Altiplano, dijo que les preocupa lo que se viven en Guatemala, donde, asegura, hay violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno.

“Las practicas que está haciendo esta novena legislatura son de desconfianza, se reúnen durante las noches para aprobar leyes, han aprobado los decretos de estados de Sitio, estados de Excepción y los fondos del covid y están respaldando a un Ejecutivo que está cometiendo violación de derechos Humanos en Guatemala”, señaló Juracán.

Añadió que los movimientos de protesta continuarán hasta que el presidente Alejandro Giammattei renuncie del cargo, pues no responden a las necesidades del pueblo.

La aprobación del presupuesto el pasado miércoles, a las 05.30 de la madrugada, provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones del sábado, convocadas durante la semana para expresar el rechazo al Congreso y la Administración de Giammattei.

Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como “opaco” por legisladores de oposición que indicaron que nunca tuvieron acceso al documento.

El Congreso suspendió este lunes 23 de noviembre la aprobación del presupuesto, señalado de no priorizar la lucha contra la pobreza, luego de que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente Giammattei.

Además, según expertos, el presupuesto presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.

Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura, para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta al 59.3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de cuatro mil muertos y casi 120 mil contagios en el país.

Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos US$10 mil 390 millones.