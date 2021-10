Nuevos nombramientos en la directiva del IGSS podrían ser ilegítimos y esta es la razón

Julio César Barreno y Maritza España fueron electos por los salubristas como representantes titular y suplente de Colmedegua en la junta directiva del IGSS. Sin embargo, sus nombramientos no fueron aceptados por los actuales directivos de la institución, que aducen que las certificaciones de su designación fueron enviadas fuera de plazo.

Los representantes electos por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (Colmedegua) no podrán integrar la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque la institución rechazó sus nombramientos, lo que para la comunidad médica representa una afrenta a los intereses de los derechohabientes.

La Ley Orgánica del Seguro Social establece, en su artículo 10, que los nombramientos deben hacerse dentro de los 30 días previos al vencimiento del período de los directivos salientes. Jorge Ranero, presidente del Colmedegua, dijo que, a criterio del tribunal electoral del colegio, este plazo vencía el 22 de octubre, pero para la junta directiva del IGSS era el 2 de ese mes.

Por ese motivo, la Junta Directiva y la Gerencia eligieron de manera unilateral a los médicos Luis Rodolfo Narciso Chúa y Julio César Barreno como titular y suplente, respectivamente. Este último, que fue electo titular por el Colmedegua, dijo que no aceptaría el cargo porque no se estaba respetando la voluntad de los agremiados.

“Ellos desoyeron y no tomaron en cuenta la elección que hizo el Colegio en dos vueltas electorales, una el 23 de septiembre y la otra el 30. Yo no estoy de acuerdo y envié una nota declinando esa designación. Es ilegítimo que se haga este tipo de nombramientos. No nos mueve más que el interés de desarrollar la institución”, dijo Barreno.

Ilegítimo

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que los directivos del Seguro Social debieron buscar cumplir con el espíritu de la ley, que aspira a integrar la junta directiva con personas idóneas e independientes.

“Estos son problemas que trascienden las fechas y plazos. Hay intereses detrás por copar estos cargos. El IGSS debió buscar cumplir con el espíritu de la ley y no permitir que se sienten precedentes funestos como estos”, afirmó Linares.

Agregó que lo más oportuno debió ser que el IGSS advirtiera al Colmedegua con días de anticipación de cuál era el último día para nombrar a sus representantes. La forma como lo hicieron despierta suspicacias, según Linares.

Karin Slowing, analista en salud pública, instó al Colmedegua a no permitir un “atropello” y a oponerse de forma tajante a los nombramientos unilaterales que hizo la Junta Directiva.

Además comentó que estos intentos de cooptar el IGSS podrían derivar en una pérdida de derechos para todos los afiliados.

Así lo dijo: Los afiliados y derechohabientes deben estar alerta, porque esta cooptación del IGSS se traducirá en la pérdida de sus derechos, en el robo descarado e ilegal de los recursos de la institución. Se planea privatizar los servicios y quedarán en una situación preocupante. Este es ejemplo del mal empleo de la ley para minar la representación legal del Colegio. Karin Slowing, analista.

Adrián Chávez, ex viceministro técnico de Salud, recordó que desde la convocatoria del proceso eleccionario surgieron varias irregularidades que no garantizaban que los candidatos inscritos cumplieran con los requisitos básicos que establece la Ley de Probidad.

Esto motivó varias impugnaciones al proceso, pero ninguna prosperó en la junta directiva del Colmedegua ni en la asamblea de profesionales.

Explicó que la falta de un pronunciamiento claro por parte del Colegio dio lugar a que surgieran sospechas de que el retraso en el envío de los nombramientos de los candidatos ganadores a la junta directiva del IGSS fuera intencional.

“Esto hace que los médicos a nivel gremial no se sientan representados en esta instancia democrática. También abre la posibilidad de que esta situación se repita otras veces para garantizar que se mantengan los mismos de siempre controlando la junta directiva de la institución, que tiene en sus manos la seguridad social de todos los guatemaltecos”, comentó.

Por medio del Departamento de Comunicación Social, el IGSS informó que respetan la decisión del médico Julio César Barreno en cuanto a declinar su nombramiento como suplente, y que procederá a nombrar a alguien que llene los requisitos legales, aunque no especificó cuándo.