Nuevos requisitos y sin tabla de gradación en el proceso de elección de PDH

Entre los nuevos requerimientos se incluye una constancia de carencia de antecedentes policiacos, así mismo una constancia de no haber sido amonestado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Por último se requiere una declaración jurada que haga constar que el candidato está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Según un cronograma, qué está abierto a cambios, la ampliación de requisitos será publicada el 7 de abril y los 38 candidatos tendrán únicamente seis días hábiles para su presentación, del 7 al 21 de abril sin contar fines de semana y el asueto de la Semana Santa.

Enviarán consulta

A demás de los nuevos requisitos acordados por la Comisión de Derechos Humanos, también se definió enviar una opinión consultiva al área jurídica del Congreso para saber de qué manera se debe calificar a los candidatos.

No todos los diputados están de acuerdo con que se aplique una tabla de gradación, afirmando que no son una Comisión de Postulación y que cuentan con su propia legislación.

El diputado presidente de la Comisión, Fernando Arenales Forno, señaló en la reunión que la mejor forma de solventar esta disyuntiva será mediante una consulta jurídica.

“Si la opinión jurídica es que si se usa tabla de gradación vamos a tener que discutir para elaborarla, esto no creo que se haga rápidamente, hay que fijar unos dos días específicos para su elaboración porque creo que nos va a costar llegar a un acuerdo”, señaló Arenales Forno.

Aunque él tiene una opinión bastante clara sobre esta forma de evaluación, “no ayuda una tabla de gradación, nos vamos a tener que ceñir a la opinión jurídica y si esta dice que es legal nos vamos a tener que sentar y elaborarla”.

La comisión propone modificar la agenda, incluyendo la ampliación de tres nuevos requisitos para los aspirantes a dirigir la PDH, analizar si habrá o no tabla de gradación y establecer el cronograma de actividades. #GuatemalaVisible#elPDHimporta#ElecciónPDH pic.twitter.com/ZwKxnZdR3y — Guatemala Visible (@guatevisible) April 5, 2022

Evaluación técnica

Algunos diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos, tanto de bloques legislativos de derecha, centro e izquierda, coinciden en que si necesitan una forma clara para evaluar a los candidatos.

Javier Hernández, integrante de la comisión y jefe de bancada de FCN Nación, explicó que el rol del magistrado de conciencia es crucial y por consecuencia los diputados deben de calificar con objetividad.

“Si nosotros vamos a usar el sistema de comisiones de postulación, aunque no la seamos, debemos de usar la tabla de gradación. Esto nos dará una forma de calificación ligeramente más objetiva que la parte política que tenemos”.

Hernández agregó, “el procurador tiene que velar por los Derechos Humanos, tiene que ser un ente que no sea político, que sirva para todos los guatemaltecos, que no busque una figura política sino que no seamos un país violador de derechos”.

Para Rodolfo Neutze, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), es vital que como Comisión se pongan de acuerdo porque tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad.

“Tenemos que encontrar un mecanismo para discernir pero no podemos solo votar por afinidad, hay que tener alguna manera para saber que currículum tiene, para que de alguna manera podamos escoger a los mejores”.

El rol del PDH en un país como Guatemala, a criterio de Neutze, es vital, “lo que Guatemala necesita es un PDH objetivo y claro, que no sea de ninguno de los extremos, que haga un mejor papel que el de ahora, desafortunadamente promocionó su imagen y no los Derechos Humanos”.

Todas las voces de rechazó a la evaluación técnica despierta alertas en la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, “hay intenciones de no querer aprobar una tabla de gradación que es un instrumento que permite la evaluación de los candidatos, esto es un tema que nos preocupa”.

Sin una tabla de gradación, según Gutiérrez, la terna propuesta por la Comisión será subjetiva, “si no tenemos un parámetro de evaluación nos puede dar lugar a ciertas arbitrariedades en las decisiones que se puedan tomar, es cierto que hay una decisión política pero no se puede tomar decisiones sin criterios técnicos”.

Según el cronograma con el que trabaja la Comisión de Derechos Humanos, que sigue sujeto a cambios, podrían definir la terna de candidatos para proponer al Pleno el martes 28 de junio.

Esperarían entregar al pleno del Congreso la nómina de tres el martes 5 de junio, luego de eso el tema debería de ser propuesto para las próximas sesiones de plenarias por la Junta Directiva en instancia de Jefes de Bloque.