OEA analiza postura consensuada sobre transición en Guatemala

Por tal motivo, el lunes 6 de noviembre se sostuvo una reunión en la que la delegación guatemalteca propuso un texto alternativo, sin embargo este no fue conocido por todos los países miembros porque no todos estuvieron presentes. Al no ser un encuentro obligatorio no pudo ser analizado por todas las misiones.

“Se hace esta solicitud en atención a las consultas que se están realizando sobre el texto propuesto de esa resolución y también en atención a las actividades que realiza la Misión de Observación del Secretario General de la OEA sobre el proceso de transición de Gobierno 2023-2024 y de la Misión de Mediación en Guatemala”, fue la solicitud hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El proyecto de resolución propuesto por las misiones de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos con el apoyo de Uruguay.

Entre otros puntos que se mencionan, se hace el llamado a las instituciones a detener las acciones de intimidación, denunciar los intentos por desacreditar e impedir una transición pacífica y continuar con el monitoreo del acontecer en el país.

Pronunciamientos anteriores

En ocasiones anteriores, el secretario general de la Organización, Luis Almagro quien ha estado en el país, cuestionó la investigación de la a Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) a cargo de Rafael Curruchiche. Señaló que los esfuerzos del Ministerio Público se han centrado en la investigación del partido Movimiento Semilla, más no en el crimen organizado.

También expresó que la situación en Guatemala es “vergonzosa” para la región ya que hay intentos claros de atacar el proceso electoral poniendo en juego la estabilidad del país.

En las cinco sesiones en las que se ha conocido el tema de la democracia en el país, son más de 12 países los que se pronuncian al respecto indicando que se respete la decisión del pueblo y que la OEA siga en observancia de la situación.

Delegaciones de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Uruguay, entre otras han rechazado las acciones del MP, las han calificado como intimidatorias. Han expresado preocupación en reiteradas ocasiones y solicitado que se frenen los intentos por interrumpir el proceso de transición de mando. Además, algunos países han solicitado sanciones para el Estado de Guatemala que podrían ser incluso expulsar al país de la OEA.

En defensa, el canciller Mario Búcaro argumenta ante el Consejo Permanente que desde el ejecutivo se está facilitando y garantizando la transmisión del poder y que las acciones judiciales y de las demás entidades del Estado son ajenas ya que en el país se respeta la independencia de poderes.

La OEA fue observadora del proceso electoral a petición del Tribunal Supremo Electoral, además que fue invitada por Bernardo Arévalo y el presidente Alejandro Giammattei para ser observador del proceso de transición. También la Organización envió una misión de mediación para negociar derivado de la serie de protestas que se desencadenaron luego de las distintas acciones por parte del MP.