Oficialismo no avala aumento presupuestario solicitado por el gobierno electo para 2024

Pero a decir del diputado Leal, ese aumento no es viable: “estamos viendo y consensuando que no”, dijo. Leal insistió que quieren mantener el techo presupuestario lo más que puedan, pero “va a depender también del análisis de los demás colegas”.

El Congreso tiene para la aprobación del presupuesto nacional hasta el 30 de noviembre, pero Leal indicó que analizan declararse en sesión permanente esta semana para poder tener el dictamen listo y presentarlo el próximo lunes 23 de octubre.

Para Leal es necesario analizar el incremento que pidió Movimiento Semilla, ya que no son los únicos que han pedido contar con más presupuesto. “Hay varias instituciones, como el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), entre otras instituciones que están solicitando incremento”, dijo el presidente de la Sala Legislativa.

Inicialmente, los representantes del gobierno electo habían anunciado que solicitarían Q3 mil millones más, pero posteriormente en un primer acercamiento con la Comisión de Finanzas la cantidad requerida que presentaron fue de Q1 mil 800 millones.

A la sesión de este lunes la mesa legislativa invitó a Karin Herrera, vicepresidenta electa, y a Jonathan Menkos, diputado electo y economista delegado para el análisis del presupuesto del nuevo gobierno, sin embargo, la vicemandataria electa no acudió a la reunión.

El incremento

Durante la reunión, Menkos explicó que buscan contar con un aumento al proyecto de presupuesto que les permita cumplir con las promesas de campaña, pero sus argumentos no han convencido a los oficialistas.

“Van en torno a la mejora de la recaudación por medios administrativos; la recaudación de más recursos para seguridad, educación, salud y fomento del empleo y capacitación”, explicó el representante del gobierno electo.

El incremento que están solicitando, según Menkos, “es un cambio en el techo muy marginal”, por lo que no ve mayor complicación financiera para obtener el incremento.

“Hemos revisado nuestros modelos y siguen coincidiendo que no hay una afectación tal que nos obligue a cambiar esa meta propuesta”, indicó.

Actualmente, Movimiento Semilla afirma que está a la expectativa del próximo dictamen, así “cuando ellos lo presenten –el dictamen– nosotros tendremos que hacer las aclaraciones, anotaciones y recomendaciones que hagan falta”.

Crítica a Semilla

Durante la reunión de la Comisión de Finanzas, la diputada Greicy de León, también oficialista, criticó al partido político Movimiento Semilla, por declaraciones y posiciones, que a su parecer no son ciertas.

“La democracia no está siendo violentada, solamente queremos transparencia, queremos una investigación justa”, señaló la diputada ante la comisión, haciendo referencia que fue fiscal en el pasado proceso electoral y que pudo apreciar de primera mano alteraciones en actas.

“Yo como fiscal he visto y tenido en mis manos actas del proceso electoral en donde el padrón electoral decía 250 personas, el máximo de votos de esa mesa eran 250 y en esa mesa yo tengo 276 votos para el partido Semilla, díganme si eso es legal”, agregando que “esas inconsistencias deben de ser aclaradas, no puede ser que las actas que tienen mis fiscales no estén testadas y las actas que están dentro del sistema del TREP si estén testadas, eso no es legal, no manipulemos al pueblo”.

Hizo énfasis en pedir que la indagación siga su curso, “dejemos que la investigación siga su curso, una investigación que fue promovida por el mismo partido Semilla, él inició la investigación, ellos presentaron la denuncia (…) dejemos de manipular a la gente”, dijo de León.

Durante la reunión no hubo respuesta de los representantes de Movimiento Semilla, pero el contexto reciente ha hecho que desde hace 15 días se realicen manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país.

Situación, que a decir de Menkos, al ser abordado por periodistas, no han afectado a Guatemala para el futuro, “la economía es mucha más grande que lo que se pueda hacer en una o dos semanas, nosotros en este momento los modelos nos dicen que la economía en el año 2024 va a seguir siendo una economía pujante”, concluyó.