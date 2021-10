Oficialismo seguirá al frente del Congreso con Shirley Rivera como presidenta de la Junta Directiva 2022

A horas de que el actual presidente del Congreso, Allán Rodríguez, asegurara que no había ansias para efectuar la elección, al haber convocado a una sesión de jefes de bloque en domingo, se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva.

“No es porque haya prisa, porque haya ansias”, dijo anteriormente Rodríguez.

La Planilla 1 logró 101 votos ante 48 que de la propuesta de la oposición.

La alianza oficialista logró el respaldo en la instancia de Jefes de Bloque del domingo, donde 10 bancadas de 19 representadas en el Congreso respaldaron la propuesta de agenda.

Se trata de los bloques Vamos, Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Prosperidad Ciudadana y Bienestar Nacional (Bien), Podemos, Todos, FCN Nación, Valor y Visión con Valores (Viva), bancada presentó a sus nuevos jefe y subjefe de bancada; Hellen Ajcip y Aníbal Rojas.

Nueva Junta Directiva

Presidenta, Shirley Joanna Rivera Saldaña, Vamos

Primer vicepresidente, Carlos López Maldonado, UNE

Segunda vicepresidenta, Carolina Orellana Cruz, UCN

Tercer vicepresidente, Afraín Menéndez Anguiano, Valor

Primer secretario, Maynor Gabriel Mejía Popol, Vamos

Segundo secretario, Julio César Longo Maldonado, FCN-Nación

Tercer secretario, Carlos Santiago Nájera, UNE

Cuarto secretario, Aníbal Estuardo Rojas Espino, Viva

Quinto secretario, Marvin Estuardo Alvarado Morales, Bien

#CongresoGT | Así quedó integrada la Junta Directiva para el 2022-2023. El Congreso nuevamente será dirigido por el oficialismo.

Compra de votos

Allan Rodríguez dijo que las denuncias sobre supuestas negociaciones políticas bajo la mesa que han señalado los bloques de oposición carecen de sustento. El presidente del Legislativo invitó a los legisladores a que presenten sus denuncias formalmente ante el Ministerio Público (MP).

“Desde Orlando Blanco hasta el último, que pongan sus denuncias, que demuestren lo que durante años han tomado como práctica cobardemente tratando de ensuciar cualquier elección. Aquí es fácil decir cualquier cosa pero lo que se demuestra y lo que se ve, se cree”, respondió.

#CongresoGT | Planilla número 1 logra 101 votos, y dirigirá el Congreso en el 2022.

Rodríguez afirmó que esas denuncias no se van a presentar porque la oposición ya no tiene a la justicia de su lado. “Antes, él -Orlando Blanco- tenía una magistrada aliada en la CC que le decía ‘amén’ a todo lo que él decía. Hoy hemos visto que la justicia ha cambiado y es justa. El manejo del sector justicia con alianza con mujeres se han dedicado a manipular el sistema de justicia y ustedes saben a quién me refiero, pues ha traído en decadencia al país”.

El diputado Blanco denunció públicamente que la alianza oficialista está ofreciendo Q250 mil por voto a favor de la planilla oficial, así mismo un paquete de reformas a la ley electoral para garantizar a los diputados el transfuguismo de cara a las próximas elecciones generales.