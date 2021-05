Oficialismo va por las reformas a la Ley de Zonas Francas

Los diputados acordaron incluir las reformas a la ley de zonas francas para la sesión plenaria de este miércoles. Fotografía: Congreso.

El argumento de los diputados que acuerpan la iniciativa es el buscar inversión extranjera que permita la generación de fuentes de empleo, lo que aseguran vendría a servir como pilar para la reactivación económica de Guatemala que se encuentra afectada por la pandemia del covid – 19.

Mientras que aquellos que tienen dudas de las reformas, que son minoría, son de la opinión de seguir con el análisis y hasta de encontrar otras soluciones para la inyección de capital en el país que no sean únicamente beneficios fiscales.

Con estas dos vertientes completamente opuestas se conocerán las modificaciones a la Ley de Zonas Francas, que buscan reducir las restricciones que se aprobaron en 2016 y que terminaron ahuyentando a los inversionistas por la poca certeza jurídica.

Pero el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, asegura que esta división de criterios ya no existen debido a que en la pasada reunión de Jefes de Bloque se conoció la postura de los ministerios de Economía y Finanzas, así como la de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que según él terminó por convencer a aquellos diputados que tenían inquietudes.

“Hay varios bloques que están ya con sus dudas aclaradas, hoy esperamos que podamos llegar a los consensos, hemos escuchado la manifestación de los diferentes bloques que van a apoyar en aras de poder cumplir con lo que nos corresponde, dar oportunidades a través de la legislación”, afirmó el congresista.

Las zonas francas son espacios con una tributación especial para actividades vinculadas con el comercio internacional, pero en los últimos años el país pasó de tener 17 de estos espacios a únicamente seis.

Buscarán los acuerdos

Los antecedentes de la novena legislatura demuestran que cuando la alianza oficialista pone los ojos en alguna iniciativa no hay argumento que evite que la misma sea aprobada, y todo apunta que ocurrirá lo mismo con la iniciativa 5174.

El diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), anunció que está de acuerdo con las reformas a la ley, pero que además buscará el apoyo de otras fuerzas políticas.

“Esto no puede ser una rueda suelta sino debe ser parte de una herramienta de promoción de inversión debidamente diseñada dentro de un plan nacional que a mí me gustaría conocer. Vamos a apoyar las reformas y vamos a luchar porque no quede fuera nadie que debe estar en esto, la iniciativa presentada por los diputados incluía 11 operaciones de vuelta para que dimensiones la magnitud del asunto, el apoyo para las reformas lo tenemos que tener y lo vamos a conseguir”, advirtió.

Esta iniciativa se presentó el 30 de septiembre de 2016 por diputados del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) de la legislatura pasada, pero la nueva generación de congresistas sigue manteniendo el apoyo a la propuesta que afirman es urgente para la reactivación.

“Meternos a poner más actividades lo que nos va a generar es tener que volver a analizar la iniciativa porque la SAT ya tiene un criterio con la recaudación de impuestos y va a ser una herramienta para traer esos empleos que tanto se necesitan, probablemente en dos años estemos hablando de como las zonas francas lleguen a algunos destinos donde se necesitan pero sí creo, sin lugar a dudas, que esta ley la tenemos que aprobar, es un paso en la dirección correcta”, comento Cristian Álvarez, diputado de Creo.

Se mantienen algunas dudas

Contraria a la percepción del presidente del Congreso, en la misma reunión de Jefes de Bloque, algunos diputados dijeron abiertamente que es necesario estudiar más a fondo los cambios a la Ley de Zonas Francas, principalmente por el impacto negativo que puede dejar a la recaudación tributaria.

“Va haber beneficio pero a costa de qué, porque si va haber un costo aunque sea mínimo que nosotros como legisladores tenemos que conocerlo porque no solo se trata de poner el dedo y aprobar la ley (…) creo que tenemos un gran desafío como país, nuestra economía ha ido casi al debacle y por eso mismo tenemos que recurrir a un se hace porque se hace porque no hay otro mecanismo para cubrir las necesidades económicas, entonces tenemos que ir repensando en esas nuevas alternativas porque no vamos a seguir dependiendo de exoneración de impuestos”, argumentó Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq.

Por su parte Jorge Castro, diputado de Visión con Valores (Viva), es de la opinión que esta iniciativa merece un estudio profundo, enfatizando que con su comentario no está diciendo que rechaza la propuesta.

“Si el problema fue en su momento sacar todos estos productos de la matriz por qué no traerlas otra vez de nuevo, si hubo un estudio para que estuvieran previamente, estoy totalmente de acuerdo en función que (las zonas francas) no deben de abrirse al 100% pero hay actividades que son importantes. Yo creo que el tema es de un análisis más profundo, nosotros no estamos…mi bancada no está en contra del desarrollo del país, de cualquier acción que permita generar esa reactivación económica, pero también analicemos los países hoy por hoy están apostándole al turismo interno”, indicó.