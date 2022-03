Oposición advierte que Q3 mil millones más para el CIV son para garantizar apoyo en elección del PDH y CGC

En esta ocasión el bloque legislativo Valor no firmó el dictamen favorable, al igual que Movimiento Semilla, Winaq, URNG –Maíz y Victoria.

Tan solo minutos después que el dictamen consiguió el apoyo dentro de la mesa legislativa la propuesta se incluyó para las sesiones de Pleno del próximo martes y miércoles, programando su primer y segundo debate respectivamente.

La iniciativa ha tenido un avance de pasos agigantados dentro del Congreso, ya que ha conseguido un dictamen a favor y meterse dentro de la compleja agenda parlamentaria a tan solo una semana de su presentación.

Esto genera algunas dudas entre diputados, quienes ven componendas de índole políticas encaminadas a las próximas elecciones que tendrá a su cargo el Pleno de diputados.

Ley por votos

El diputado Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), estima que la iniciativa de ley busca quedar bien con la alianza oficial para afinar la elección de Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Contralor General de Cuentas (CGC).

“Están amarrados a compromisos políticos en el Congreso, con los aliados de Giammattei, pareciera que este paquete busca revivir la alianza para la elección del PDH y CGC, es decir también tiene una explicación política el mantener esa alianza para reactivar los votos para estas dos elecciones”, señaló Barreda.

Hay otros bloques que si están de acuerdo con que se invierta en la infraestructura, que ayudará a la reactivación económica, pero presentar un proyecto de esta índole en año preelectoral despierta dudas.

Rodolfo Neutze, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo), estima que si la intención de fondo es política el Congreso quedará mal ante los ojos de la población.

“Esas elecciones necesitan cabildeo pero pretender lograrlo a través de asignación de presupuesto sería algo terrible, a mí no me consta pero sí creo que daña la institucionalidad del país que se empiecen a dar esas suposiciones, que algo bueno como la infraestructura sea el mecanismo para lograr votos…sería algo desastroso para nuestra institucionalidad”.

Defiende la propuesta

Uno de los diputados ponentes de la iniciativa es Aníbal Rojas, del bloque Visión con Valores (Viva), quien estima que la propuesta no es apresurada ni que tiene tintes políticos como lo señala la oposición.

“Aquí cada quien va a defender su postura, yo respeto la opinión del diputado (Barreda) pero no la comparto, no se trata de eso. Acá no es de estar amarrando cuestiones políticas de ninguna clase, sino pensar en lo que es realmente necesario para el país, necesitamos la plata y no tenemos que acudir a préstamos internacionales”.

Rojas añadió que la propuesta tiene que caminar, ya que en época de lluvia será complejo que se trabaje en cada uno de los proyectos de infraestructura que contempla la propuesta.

“Yo creo de que no es apresurado, estamos en el tiempo necesario para poder hacer todos los procesos para poder ejecutar ese presupuesto extra que se está pidiendo de parte del Ejecutivo, incluso tomando en cuenta los tiempos climáticos para que se pueda invertir en las carreteras”.