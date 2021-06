Oposición alista enmiendas a ley para compensación por el uso de vacunas

El Ejecutivo presentó su iniciativa de ley el pasado jueves 24 de junio. Fotografía. Presidencia.

La iniciativa de ley no solo se presentó tarde, también se presentó con errores. Esa es la conclusión a la que llegan algunos diputados del Congreso tras analizar la propuesta que busca darle al país las herramientas legales para acceder a una mayor variedad de vacunas contra el covid – 19.

El análisis de los legisladores señala el poco criterio que tuvo la Procuraduría General de la Nación (PGN) que fue incapaz de prever las barreras legales que se puso el propio Ejecutivo. Ya que con la emisión de un Acuerdo no se facilitó el acceso a vacunas, ni siquiera para algunas que se están ofreciendo como donación.

Ahora, cinco meses más tarde, la PGN cambia de opinión y se inclina por una iniciativa de ley. Retraso que ha costado más de 2 mil víctimas mortales en Guatemala a causa del coronavirus desde enero a mayo pasado.

Otra de las debilidades que presenta la norma, para los congresistas, es una nueva exclusión al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que quedaría con las manos atadas en las negociaciones, a expensas de la buena o mala gestión que pueda hacer el Ministerio de Salud.

También la iniciativa contempla la creación del Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas; de las que se desconoce cantidad de miembros, proceso de selección, la forma con la que emitirán informes y hasta el salario que van a recibir. Este órgano es el encargado de validar cualquier queja por daños a la salud a consecuencia de una mala practica relacionada con las vacunas.

La iniciativa que consta de 13 artículos se presentará ante el Pleno del Congreso el próximo martes; los diputados están conscientes que se debe de aprobar de urgencia nacional, toda vez se solventen todos sus errores.

Baja compensación por daños

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciaron un paquete de enmiendas que serán presentadas la próxima semana, donde algunos de sus cambios es garantizarle independencia al Seguro Social, para que pueda negociar sus propias vacunas.

Así mismo buscan reforzar las compensaciones económicas por posibles malas prácticas a causa de las vacunas. La iniciativa del Ejecutivo contempla un pago de Q92 diarios por día de hospitalización y Q8 mil 475 si una persona muere o si queda incapacitada.

“Tendrían que tener derecho a una compensación económica más justa y más digna, ese es uno de nuestro planteamiento. La iniciativa que salió del Ministerio de Salud sufrió modificaciones en el camino, esas las hizo la Secretaría General, era más completa la propuesta original; esos cambios disminuyen los alcances positivos de la ley en todo el tema de la compensaciones, ellos al igual que nosotros pensaban en un mecanismo nacional de compensación”, destacó Orlando Blanco, diputado uneista.

También debe de ser analizado la exoneración de responsabilidades para las farmacéuticas, que aunque sea un requisito internacional no debería tener rebasar los límites legales y éticos. La propuesta del Ejecutivo les protege de cualquier demanda o denuncia aun así una persona muera porque la empresa no cumplió con los cuidados necesarios en la elaboración de la vacuna.

Continúa la confidencialidad

Así también existen artículos que robustecen la confidencialidad, que para algunos diputados de oposición se traduce fácilmente a un secretismo, que podría traer consecuencias negativas para el país, tal y como ocurre actualmente con el retraso de las vacunas Sputnik V.

“Se pretende interferir en el trabajo que hace el IGSS y no se establecen mecanismos de transparencia cuando la compensación sea económica ni hay administración clara para dichos fondos, desde nuestor punto de vista como bancada si consideramos que hay algunas falencias y estaríamos considerando algunas enmiendas porque queremos que esa compensación sea efectiva y beneficie de manera digna”, manifestó Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq.

Por su parte Bernardo Arévalo, jefe de bloque de Movimiento Semilla, destaca que analizan la propuesta y que será un hecho que presentarán enmiendas al momento que la iniciativa sea analizada y discutida por el pleno de diputados.

Algunos diputados como Rodolfo Neutze, de Compromiso Renovación y Orden Creo (Creo), deseaban sesionar este fin de semana para aprobar lo más pronto posible esta herramienta legal.

“Nos pasan al Congreso la papa caliente para resolver los errores que ellos (el Ejecutivo) no han podido resolver durante un año, nosotros como diputados tenemos esa responsabilidad. El covid no para, la ministra dijo que por favor no salgan este fin de semana largo porque hay nuevas cepas, entonces tenemos la obligación de pasar esta ley lo más rápido posible para que entren más vacunas”, puntualizó.

La sesión de Pleno donde será analizada la iniciativa está prevista para este martes a las 14 horas, si diputados acuerdan aprobarla de urgencia nacional, es decir en una sola sesión, necesitarán el respaldo de al menos 107 diputados en cada uno de sus artículos.