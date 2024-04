El estado de Calamidad decretado por Bernardo Arévalo no fue bien recibido por el Congreso, órgano parlamentario que tras una amplia discusión decidió improbar la decisión del presidente con 84 votos en contra de la medida.

Varias bancadas cuestionaron que la medida de excepción restringe garantías constitucionales y que podría ser mal utilizada para gastos excesivos, al no contar con normas de transparencia.

El decreto gubernativo 1–2024 comenzó a ser discutido en la sesión plenaria de este jueves, ya que el Congreso oficialmente fue notificado el pasado miércoles; sin embargo, la medida no fue publicada en el Diario de Centro América, lo que representa una falencia, a criterio de algunos diputados.

Además de los supuestos errores de forma en la tramitación de la medida de excepción, algunos congresistas señalan errores de fondo en la medida presidencial, uno de ellos es que el estado de Calamidad busca limitar los derechos ciudadanos contenidos en el artículo 5 de la Constitución.

“Lo que importa es la intención del presidente de suspender el artículo 5 de la Constitución. Es importante, porque es el que impide que no nos persigan por nuestras opiniones. Qué tiene que ver eso con apagar un incendio, nada”, cuestionó el diputado Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista.

El parlamentario considera que solo existen dos escenarios para que el decreto contemple una restricción de tal magnitud: “esto nos dice que el presidente, su gabinete y su gobierno tiene una ruta dictatorial, o son ineptos e hicieron copiar y pegar de un estado de Calamidad viejo y dejaron ese artículo”.

Se sumó a las críticas el diputado Sergio Celis, subjefe de Cabal, partido aliado al oficialismo en la Junta Directiva. El legislador cuestionó que existan restricciones de locomoción cuando la emergencia es por incendios.

“Ponen en riesgo las garantías constitucionales del pueblo de Guatemala. La población tiene que saber que este gobierno ha vulnerado las garantías del artículo 5 de la Carta Magna, lo cual no entendemos”, insistió Celis.

El gobierno de Bernardo Arévalo emitió la medida argumentando que existe una serie de incendios forestales en distintas partes del país, por lo que necesitan agilizar las acciones de Estado para responder a la emergencia.

La respuesta del Ejecutivo se da luego que la propia Junta Directiva del Congreso enviara una carta a Arévalo instando a emitir la medida. La comunicación iba firmada también por algunos bloques legislativos.

“Nos sorprendió de sobremanera, porque pensamos que este gobierno no haría uso de esta herramienta. Creemos que este estado de Calamidad es tardío, porque ayer en la instancia de jefes de bloques se manifestó que se había controlado este problema en un alto porcentaje”, cuestionó Celis.

Tras una serie de votaciones en donde oficialistas y oposición parecían no tener mayoría, el diputado Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una moción verbal para improbar el estado de Calamidad, mismo que al momento de la votación alcanzó los 84 votos.

Los argumentos

Evelyn Morataya, de Visión con Valores (Viva) y aliada al oficialismo, lanzó críticas a la medida del Ejecutivo y recordó que Movimiento Semilla, en la anterior legislatura, fue crítico de los estados de excepción que decretaba Alejandro Giammattei. Morataya votó en contra de un estado de Calamidad.

“Este gobierno no ha cumplido ni 100 días y hay colegas que juntos votábamos en contra de los estados de Calamidad, y ahora lo que traen es un cheque en blanco”, dijo Morataya.

La oposición cuestionó puntos similares, explicando que no existe una razón clara para validar un estado de Calamidad, porque las autoridades del ejecutivo ya han dicho que se está controlando los incendios.

“El fondo de Q110 millones para la emergencia no tiene fundamento para ser utilizado. Tenemos nuestras dudas de la premura sobre cómo se presentó, no se consensuó con los bloques”, señaló Byron Rodríguez, del bloque Todos.

Los diputados dijeron que es la primera vez que un gobierno requiere un estado de Calamidad para combatir incendios, emergencias que suelen ser recurrentes en diferentes partes del país.

“Yo no sé si con el estado de Calamidad van a poder apagar el incendio del basurero. Deben existir las limitaciones, para que los funcionarios no hagan gastos que no les correspondan más que para apagar los incendios”, dijo Boris España, del bloque Vamos.

Presentan enmienda

Ante las críticas contra el estado de Calamidad, el bloque oficialista, integrado por diputados electos por Movimiento Semilla, sugirió incorporar algún cambio al decreto para garantizar que no iba a haber abuso de autoridad, pero sus argumentos no fueron aceptados.

“Presentamos una enmienda para garantizar el artículo 5, no estamos para limitar derechos constitucionales de manera antojadiza, existe esta enmienda y buscamos garantizar el libre ejercicio de todos los guatemaltecos”, dijo la diputada Andrea Reyes.

Román Castellanos respaldó a Reyes y dijo que han existido malos antecedentes en el manejo de los estados de excepción; sin embargo, pedía a sus colegas el voto de confianza.

“Ante esta emergencia es razonable que haya alguna reacción para atender inmediatamente los efectos de los incendios. Es cierto, hemos visto que en otras ocasiones los estados de excepción son una herramienta para la corrupción y el saqueo, y estoy seguro que no es lo que busca el actual gobierno”, dijo Román al pleno.