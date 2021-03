Organizaciones piden transparencia al presidente Giammattei para elegir magistrados

Sectores sociales han solicitado al presidente hacer un procedimiento abierto para la designación que les corresponde para la nueva CC. (Foto: Presidencia).

El presidente Alejandro Giammattei convocó ayer a sus ministros de Estado para elegir a sus dos magistrados constitucionales el próximo miércoles 10 de marzo, ante la expectativa de organizaciones del Sector Justicia que demandan un evento público.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia amplió que el presidente sí hará público el perfil de los profesionales que aspiren la representación del Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad (CC), y descartó que la sesión de Gabinete donde se designe a los magistrados sea pública.

Para el próximo miércoles, entonces, se han programado las últimas dos elecciones, ya que el Organismo Judicial también elegirá a sus representantes ese día y estaría completa la nueva corte que deberá tomar posesión el próximo 14 de abril por un periodo de cinco años.

La decisión presidencial de hacer público, al menos la convocatoria, se anuncia después de múltiples sectores que demandaban la publicidad del evento, incluso, el propio vicepresidente Guillermo Castillo pidió publicamente que se facilitara la fiscalización de la selección.

“Esto legitimaría mucho más la elección. Si bien es cierto la Constitución y la Ley de Amparo no especifica un procedimiento claro y definido —de elección—, eso no significa que los actos de la administración pública no sean transparentes”, dijo el vicepresidente Castillo.

Despierta sospechas

El artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala detalla que cinco instancias deben nombrar a magistrados para la CC, incluido el presidente de la República en Consejo de Ministros, pero no especifica las reglas para esa tarea.

Ese lapso no tendría que ser utilizado como pretexto para evitar la fiscalización ciudadana, afirma el movimiento Alianza por las Reformas.

“Aunque tarde, se acoge la propuesta del vicepresidente (…) Debería constituirse un perfil, una convocatoria abierta y una evaluación para que no sea arbitrario.

Esperamos que las personas con vínculos estrechos con el presidente y con las redes de impunidad queden excluidas”, dijo Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas.

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el mandatario está siguiendo lo que marca la propia Constitución, lo que permitiría que sí se respeten los plazos constitucionales.

“Esperamos que él tome la mejor decisión porque estamos motivados, porque ya hay luz en que se va a integrar una nueva CC y gradualmente vamos saliendo de ese fantasma, de esa amenaza que había de que se querían perpetuar en el cargo. Hay que darle tiempo al tiempo. Hoy —ayer— los abogados vamos a ir a elegir y esperamos que aquellos que no favoreció el procedimiento no utilicen tácticas dilatorias”, comentó.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, considera que si Giammattei no cambia la forma de su designación podría caer en actitudes negativas que ya se han visto en gobernantes anteriores.

Para Ibarra, el no hacer un evento público de designación y conocer de antemano a los aspirantes a magistrados podría no favorecer al gobierno, el cual ya presenta síntomas de desgaste por actitudes opacas en la administración.

Se necesita independencia

Las personas seleccionadas para el cargo de magistrado deben garantizar que la CC funcionará de manera independiente, ajena a cualquier tipo de motivaciones, opina Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y estudios Sociales (Asíes).

“Usted ve debates donde siempre se habla de independencia, y todos quieren que siempre se sea independiente de los demás, pero no de este gremio, o de este sector o de tal partido… Hay de todo, hay cruzados demasiados intereses, desafortunadamente (…) Ojalá que en algún momento el presidente dé a conocer una terna que él está considerando. Repito que no está legalmente obligado, pero creo que las circunstancias harían que se le agradeciera mucho ese procedimiento”, afirmó Zelaya.