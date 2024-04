“Solo nos dicen que no hay, estamos en pánico porque está enfermedad es progresiva”, relata una paciente que padece cáncer de mama y que desde hacer varios días vive en incertidumbre, porque los medicamentos que utiliza de forma paralela a las quimioterapias son escasos en el Hospital Roosevelt, donde es atendida.

Más de una decena de pacientes con cáncer de mama y otras áreas oncológicas del Hospital Roosevelt se enfrentan a esa misma situación por la falta de medicamentos clave para su tratamiento.

“Es preocupante que las fechas pasen y no recibamos el medicamento. Hemos llamado y nos dicen que no hay disponibilidad”, señalan algunas de las pacientes de dicho nosocomio.

Entre los medicamentos que faltan, según las pacientes, está el Trastuzumab, un fármaco semejante a los anticuerpos que produce el organismo para protegerse de las infecciones por virus y bacterias.

En el caso de los pacientes de cáncer deben recibir ciertas dosis a cada mes o cada 15 días; sin embargo, algunas llevan entre 5 y 3 meses sin recibirlo, por lo que la preocupación es latente porque el cáncer se extiende debido a que el tratamiento deje de ser efectivo.

Aseguran que no solo es ese medicamento el que les hace falta.

Testimonios

“Yo soy de San Pedro Ayampuc, fue diagnosticada de cáncer de mama en 2021 y en el 2022 recibí tratamiento de quimioterapia y en ese mismo año fue operada, pero después de todo eso nos quedamos bajo vigilancia y el médico nos dio el medicamento que nos ayuda a tener controlado el cuerpo, pero últimamente se ha estado escaseando y pasan meses y no nos lo colocan”, señaló la paciente que sale de su casa a las 3 de la mañana el día que le toca la consulta.

“Nos dicen que no hay, nos dan un número de teléfono en el que a veces contestan y a veces no y la verdad es que no podemos dejar de ponernos el medicamento, porque este nos ayuda a vigilar el cuerpo”, agregó.

Otra paciente dijo que desde hace un año la entrega del medicamento ha sido irregular en el Hospital Roosevelt.

“Tenemos como dos o tres meses que ya no nos la ponen -la medicina- y si hay tal vez unas 20 o 30 suministras y luego dicen que no hay. La doctora me dice que tengo que ponérmela cada vez que me toca quimioterapia, pero no me la han puesto”, señaló la paciente.

Sandra Illezcas dijo que desde l 2021 está bajo tratamiento en el Hospital Roosevelt, pero últimamente les ha tocado enfrentarse a la falta de medicamentos.

“A mí me la ponen a cada 18 días, pero debido a la escasez no me la han puesto. Yo recibo quimioterapias cada semana y según nos dijeron que por falta del medicamento ya no tiene el mismo efecto”, agregó la paciente.

Se pidió una postura al Hospital Roosevelt y al Ministerio de Salud sobre las denuncias de escasez de medicamentos, y aunque se indicó que el director de dicho centro asistencial daría una entrevista está aún no se brinda.