Partido Valor presenta amparo para evitar que se repitan las votaciones en San Miguel Petapa

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la repetición de los comicios en este municipio, pero la decisión no fue compartida por el partido político en mención.

Elmer Palencia, fiscal nacional de Valor, explicó que en su momento presentaron un recurso de nulidad ante el TSE, por ser el primer paso legal para tratar de revertir la resolución.

“No se ha llevado el debido proceso para realizar la repetición de esta elección. Nosotros presentamos un recurso de nulidad que establece la ley electoral, pero este recurso ante el TSE fue rechazado”, explicó Palencia.

Para el fiscal, en este municipio no se registraron eventos que ameriten repetir un proceso de votaciones, “a nuestro parecer el procedimiento para declarar la nulidad de la elección de San Miguel Petapa no se llevó a cabo de la manera correcta, no cumplió con los supuestos que establece la ley”.

Palencia, no comparte los criterios que está manejando el TSE, ya que explica hay municipios donde hubo altercados, pero en estos la autoridad electoral no ha decidido repetir las votaciones.

“No hubo violencia, ni quema de urnas, amenazas o cualquier otra situación que sí pasó en otros municipios donde no se repitió, como por ejemplo en Chinautla”, refirió.