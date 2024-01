Partidos Valor y Unionista rompen coalición en el Congreso

“Con Valor en este momento, no le podría decir que me siento mal, porque no me siento mal, pero es un espacio que quiero tener diferente”, dijo la diputada al explicar su separación de la coalición.

Agregó: “Quiero tener un espacio diferente para seguir trabajando como lo hice en la legislatura pasada y trabajar en los temas que me interesan para el desarrollo del país”.

Marroquín de Palomo reconoció que con Valor no podía continuar trabajando porque “ya hay otros diputados de la bancada que están interesados en esos temas y hay otros dirigentes y otros criterios de lo que se va a hacer”.

Con la separación de Marroquín de Palomo y Arzú, ahora el Congreso se recompone en 18 bancadas, para reconocer a Unionistas como un bloque más, con dos diputados.

Al reconocer a Unionista como nuevo bloque, también deberían designar un jefe de bancada y con ello recibir todas las prerrogativas que incluye un espacio en la instancia de jefes de bloques con voz y voto, así como recursos económicos, oficinas y personal administrativo.

