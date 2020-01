Persisten dudas sobre cantidad de empleados públicos no censados

El ministro de Economía, Antonio Malouf, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Público, Rafael Rodríguez Pellecer, durante la citación con la bancada UNE. (Foto Prensa Libre: Dulce Rivera)

Entre los datos que llamaron la atención a finales del año pasado cuando se presentó el Censo de Empleados Públicos fue que 37 mil 944 trabajadores no fueron ubicados en su puesto de trabajo, pero, ahora, el INE actualizó la cifra y asegura que aparecieron más de 20 mil.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, en una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que de octubre de 2019 a la fecha 22 mil 274 trabajadores que no habían sido ubicados durante el censo de empleados enviaron sus datos de manera virtual y que se comprobó que 10 mil 74 ya no laboran para el Estado, por lo que la cifra de empleados no censados se redujo a cinco mil 187.

Sin embargo, Malouf aseguró que se debe verificar la autenticidad de estos datos, ya que fueron elaborados durante el gobierno anterior.

El diputado de la UNE, Carlos Barreda, cuestionó las cifras y señaló que el expresidente Jimmy Morales intentó ocultar la información.

Durante la citación se informó sobre una carta que el exgobernante envió al Banco Mundial en la que desconoce los resultados del Censo, mientras esa entidad respondió, con otra misiva al entonces mandatario, que los resultados están respaldados estadísticamente.

Esta es la carta que el expresidente Morales envió al Banco Mundial. pic.twitter.com/M8Q9xmkHFF — Dulce Rivera (@drivera_gtv) January 27, 2020

Esta es la carta que el Banco Mundial mandó en respuesta al expresidente Morales. pic.twitter.com/nmjvy3Vm2C — Dulce Rivera (@drivera_gtv) January 27, 2020

Los congresistas de la UNE solicitaron que se inicie una auditoría a los 37 mil 944 empleados públicos no censados, ya que esa fue la cifra inicial y porque en estos meses varios funcionarios intentaron justificar las posibles plazas fantasma.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Rafael Rodríguez Pellecer, señaló que necesitan todos los datos para iniciar con la verificación de los puestos de trabajo. En tanto el subcontralor del Gasto Público, José Ramírez, dijo que para auditar estas plazas necesitan más recursos.