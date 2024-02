Politólogos detectan lentitud en la toma decisiones por parte del gobierno de Guatemala

“Han tenido que nombrar funcionarios con tachas y eso deja entrever que el mensaje de anticorrupción solo se dio durante la campaña. Todos los gobiernos hacen ese tipo de alianzas, pero ellos prometieron no hacerlo y creo que ha decepcionado a muchos”, declaró.

Seguridad

Quezada dice que a pesar de este panorama, el tiempo es demasiado corto para exigir resultados y merecen el “beneficio de la duda”, puesto que tampoco se pueden evaluar los índices de violencia y habrá que dar más tiempo para determinar si las estrategias en seguridad obtienen los resultados esperados.

Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincide en que “el tema de los asaltos demanda una reacción inmediata por parte de las autoridades, la PNC deberá actuar de oficio por los videos que se han observado en redes sociales y no se puede hablar solo de la data dura cuando tenemos sujetos asaltando en las calles. Es un tema que deben tratar de inmediato”, afirma.

Dabroy sostiene que los resultados de la gestión gubernamental pueden percibirse a partir de los 6 meses, aunque la inexperiencia de muchos funcionarios del gobierno provoca que estén condicionados a las decisiones de operadores o políticos más experimentados, principalmente en el Congreso, con los parlamentarios del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“La gente de la UNE se posiciona en comisiones de trabajo, en la junta directiva y articulan los espacios de negociación. A pesar de que los diputados de Semilla tienen el dinamismo y la frescura, la experiencia de otros pesa sobre ellos, porque tiene años de ventaja en la política”, precisa.

El analista refiere que siempre debe haber un proceso de acoplamiento dentro de la administración pública y al gobierno todavía le falta lidiar con actores de poder, como los grupos sindicales y los propios financistas de su campaña, que intentarán anteponer sus intereses. “Si no se tiene capacidad la administración pública se puede volver muy compleja”, afirma.

Por otro lado, indicó que si bien el presidente Bernardo Arévalo pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, recientemente se dio una reunión entre el ministro de Gobernación Francisco Jiménez y Porras, lo que según el analista no es bien visto por quienes votaron a favor de Arévalo, a pesar de que son reuniones importantes para tener mejor coordinación.

Acciones positivas

Una de las acciones positivas del gobierno según el exdiputado Roberto Alejos, es que se han tomado el tiempo necesario para nombrar a funcionarios de otras instancias, posiblemente para evitar errores y que personas no idóneas ocupen puestos clave.

“Eso va a causar desesperación en ciertos sectores, pero mientras no esté ese equipo en su lugar, no se pueden hacer las auditorías de personal y desarrollar otras acciones para tomar decisiones”, acota.

“Si un funcionario ya fungió en otro gobierno no tiene por qué ser señalado, tampoco es bueno que todos sean nuevos, porque la gente que ya estuvo en la administración pública tiene que contar cómo se manejan los procedimientos”, puntualiza.

Sobre el trabajo en el Congreso, Alejos dice que las alianzas del partido Semilla han funcionado hasta el momento, aunque recomienda evaluar a todo el personal que labora en el legislativo, principalmente a los asesores y directores de área para cambiarlos, puesto que, a decir del exdiputado, se formó un régimen corrupto que viene desde el gobierno del partido Patriota.

“Yo, si mucho salvo a dos directores; si no hacen el cambio de personal va a ser difícil que el congreso funcione, porque un diputado que no tiene oficina ni personal o que tiene mala influencia del personal que heredó, aparte de las plazas fantasma, no podrá hacer un análisis de las iniciativas de ley que hay en este momento”, señala.

“Para agarrar experiencia hay que aprender a trabajar”, dice Alejos, respecto al trabajo parlamentario que los diputados de Semilla deben aprender, debido a que la mayoría no cuenta con experiencia.

En temas de seguridad, el exparlamentario dice que los puntos a favor son para el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ya había ocupado el cargo y conformó un equipo con experiencia en el trabajo que desempeña.

“El ministro Jiménez ya conoce como están las cosas en esa cartera, es por eso que pudo impulsar acciones inmediatas. La diferencia con otros ministros es que les tomará tiempo formar su equipo y tomar experiencia sobre cómo se hacen las cosas”, concluyó.

Se solicito a Comunicación de la Presidencia una postura sobre el trabajo que desempeña el gobierno, pero no se ha obtenido respuesta.

Primeras acciones