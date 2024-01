¿Por qué Semilla debe buscar alianzas en el Congreso?

De no lograr las negociaciones se toparán con una aplanadora conformada por las bancadas que les superan en cantidad y que no apoyarán las iniciativas necesarias para que el binomio pueda gobernar.

Analistas abordan la importancia del Movimiento Semilla para negociar políticamente y buscar acuerdos con quienes ocupan una curul, a manera de evitar que haya una aplanadora en contra del oficialismo.

En los últimos cuatros años, el partido oficialista Vamos, logró mantener la alianza multipartidista y aprobar los decretos que el Ejecutivo requería. Hasta el 30 de noviembre del Congreso salieron 18 normas legales consensuadas por la alianza.

Vamos no tenía el peso dentro del Legislativo para gobernar de 2020 a 2024, aun así, logró reunir a la cantidad de diputados que necesitaban y mantenerlos unidos incluso después que arrancara el periodo electoral y se conocieran los resultados obtenidos.

Alianzas para poder gobernar

Analistas consultados aseguran que la única manera en la que Arévalo gobierne es con alianzas, aunque reconocen que será un reto por diferentes aspectos.

Luis Miguel Reyes de la Fundación Libertad y Desarrollo identificó que uno de los retos es no repetir la mecánica con el que han funcionado otros gobiernos, negociar y conseguir alianzas con dinero o proyectos de por medio.

“Arévalo no puede necesariamente entrar en esa dinámica, tiene que encontrar otras formas de relacionarse con el Legislativo y con los diputados particularmente con los distritales”, señaló.

El analista reconoce que la bancada de Semilla no podrá trabajar sola. Para llegar a acuerdos deben dejar por un lado hermetismo y deberán de encontrar a sus operadores para lograr los apoyos.

Agregó que una prueba de esto es que las enmiendas presentadas por el Movimiento Semilla al presupuesto 2024, los votos que recibían no pasaban de más 10 o 15. Es decir, que en esa ocasión no hicieron el cabildeo necesario, por ende, no se aprobó lo que necesitaban.

“Yo creo que a Semilla se le ha acusado de ser muy purista y en parte creo que la crítica lleva bastante razón”, detalló.

A su criterio, tendrán que dialogar con estas bancadas y asumirlo porque es el costo para poder gobernar.

También Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep) identifica que con base en las alianzas que logren dependerá el “fracaso o meridiano éxito” que pueda tener el nuevo gobierno.

“Para seguir teniendo coherencia entre lo que ofreció en campaña y lo que pretende realizar en gobierno, me parece que es la construcción de las alianzas de Arévalo deben de partir de un principio básico que es la identificación de prioridades”, especificó.

Actores clave

Para Hidalgo es clave el cómo lograrán ir encontrando los acuerdos e identificar los actores claves que sean más favorables.

“Deben de tener la suficiente apertura mental ahorita, política, para construir alianzas”, aseguró Hidalgo.

Además, refiere que para gobernar necesita el apoyo de todos los sectores posibles como partidos políticos, sindicatos, campesinos, indígenas y universitarios.

“Es importante mencionar que la construcción de una gran alianza de país o un acuerdo nacional es fundamental para poder empezar a generar indicios de gobernabilidad en el país”, aclaró.

En la última marcha donde participó el binomio electo frente al Organismo Judicial, estuvieron presentes Roberto Arzú y Edmond Mulet. Aunque los analistas no ven posibilidad que estos actores desfilen en el Ejecutivo, reconocen la importancia de esas relaciones.

Ajuicio de Reyes, se les debe de tomar la palabra a estos actores y aceptar el apoyo, pues respaldaron a Arévalo en un momento de crisis. Además, que la cuarta bancada más grande es Cabal, partido por el que participó Mulet.

“Lo que pasa es que en política las relaciones también son fugaces, hoy son amigos y mañana pueden ser oposición”, advirtió.

Entre los actores que identifica como claves, más allá de los diputados con quienes han colaborado estos últimos cuatros años, podría ser Cabal y algunos de la UNE.

De no lograrlo “estaría casi recibiendo un país crítico en niveles críticos de gobernabilidad, pero sin grandes acuerdos con otros grandes actores, políticos económicos y sociales, difícilmente va a poder tener un clima básico para gobernar”, observó Hidalgo.

Antes de la segunda vuelta electoral, los diputados de Semilla aseguraban tener acercamientos con algunos diputados y bloques “esto lo hacemos en función de poner sobre la mesa las iniciativas, buscar acuerdos que nos permitan avanzar en el país” refirió José Carlos Sanabria, diputado electo para el próximo período.