Dentro del edificio del Instituto de Fomento Municipal (Infom) hace algunas semanas aparecieron notas con amenazas hacia las autoridades de la entidad. Karin Slowing, presidenta de la junta directiva del instituto relata cómo fueron los hechos y a qué se pudo deber.

¿Cómo fueron los eventos el día que denuciaron las amenazas?

El jueves 27 de junio venía en camino porque todo pasó muy temprano. Cuando me llamó el gerente, y me dijo que teníamos una situación muy urgente, él no sabía que yo estaba cerca de la oficina. Me anticipó que habíamos recibido amenazas.

¿De qué forma fueron las amenazas?

Por lo por la forma del edificio no hay escaleras anexas. Entonces, en el cubo de escaleras que articula los siete niveles que tiene el edificio habían dejado regadas creo que fueron entre seis y siete cartas escritas a mano.

Eran de papel bond, normal, manuscritas. Con palabras soeces y amenazas explícitas de muerte dirigidas específicamente a mí, no por nombre, sino por cargo, eso fue interesante.

Fue por cargos al gerente, a mí, a la subgerente y a la directora de recursos humanos.

El gerente viene muy temprano, calcula él que entró alrededor de las siete de la mañana y subió al despacho. Media Hora después le notificaron que habían en ese momento habían puesto en las gradas las notas y que había gente leyéndolas.

Cuando yo entré al Infom ya no no estaban las notas en las gradas. El jefe de seguridad las habían mandado a retirar las notas.

¿Se presentó una denuncia?

Si, a eso de las ocho yo llamé al presidente que estaba en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. A las once de la mañana vino -al Infom- la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) hicieron la investigación y al día siguiente el gerente fue al Ministerio Público a hacer la denuncia.

¿Se solicitó seguridad al Ministerio de Gobernación?

Solicitamos al al Ministerio Gobernación que nos apoyaran para reforzar la seguridad perimetral, primero del área porque es un sector peligroso respecto a asaltos, pero además la seguridad de ingreso al edificio.

Al final no son amenazas a nosotros, es el personal en su conjunto del Infom el de planta central que está en riesgo.

Y pedimos que se que hagan el análisis de vulnerabilidad para ver cuánta más seguridad hay que meter, tanto seguridad personal como seguridad institucional. En esa etapa estamos.

¿Antes de los mensajes que recibieron ocurrió algún otro evento similar?

Unas semanas antes, vine a recibir a una alcaldesa, cuando entramos al despacho había ahí en la entrada del despacho una gran mancha como de polvo y parecía raro porque el eso fue el lunes que ella vino y el viernes se había cerrado la oficina y yo no vine el fin de semana.

Cuando salía a despedir a la alcaldesa en la sala de espera del despacho notamos que tenían marcas blancas de manos, como de hombre. Llamé al jefe de seguridad, vinieron a revisar la oficina y habían marcas blancas también en la mesa.

No había nada más, no se había perdido nada, todo estaba en orden, pero el obviamente alguien entró al despacho. También la puerta de la gerencia estaba medio abierta y no tenía por qué haber estado así, porque tiene que quedar bien cerrada.

sospechamos que alguien entró al despacho y simplemente dejar un una notificación de que habían entrado. Lo reportamos con el MP, pusimos denuncia y fuimos a ratificarla.

¿Tiene alguna hipótesis sobre decisiones que se hayan tomado que puedan haber desencadenado ese comportamiento?

Uno de los principales problemas que teníamos era la sobrepoblación de personal. Entonces hubo que retirar bastante personal. Fueron alrededor de sesenta personas, un poco más. La mayoría contrato 029 y sobre todo no se hizo arbitrariamente.

El gerente ha venido haciendo un proceso de evaluación del funcionamiento de las unidades y de quién funciona y las decisiones sobre ese personal que no estaba realmente aportando mucho a la institución no se hicieron arbitrariamente.

Obviamente es una decisión, siempre la más difícil de todas en una institución, y por ahí pensamos que ese es uno de las cosas que podría estar detrás. Este año lo que estamos haciendo es estabilizando que haya presupuesto para funcionar los servicios básicos y tratando de solventar cosas para ya el año entrante poder, si se aprueban el el presupuesto en el Congreso, poder invertir.

¿Se hizo algún movimiento en el personal de seguridad?

El que estaba antes -jefe de seguridad- del anterior gobierno fue sustituido, entró en nuevo jefe y también fue amenazado.

¿Cómo han reforzado la seguridad mientras se termina de realizar el análisis de vulnerabilidad?

Ahora tenemos hay un guardia de seguridad que tiene que acompañar a los visitantes que vienen al despacho. La unidad -del Mingob- que se dedica a cuidar funcionarios estaba ocupada, tenía ya los guardias están asignados a diputados todo eso que que se hizo público ahora, entonces no tenían disponibilidad.

Estamos gestionando guardias con la unidad que cuidar edificios públicos de la Policía Nacionla Civil. Ya lo solicitamos, estamos esperando que gobernación nos pueda asignar por lo menos un pequeña unidad.

Sí queremos reforzar nuestra seguridad, pero necesitamos la seguridad privada, peor ahorita no podemos hacerlo. También la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) nos ha orientado en algunos aspectos.

El ingreso al edificio también fue fortalecido con algunas medidas, porque entran por la misma puerta quienes se dirigen a las oficinas de la Asociación Nacional de Municipalidades.