Presidente Arévalo se reunirá en Suiza con el Comité Olímpico Internacional

Ahora, el mandatario, espera sostener una reunión a la sede del COI, la próxima semana, como parte de su gira oficial por varios países de Europa.

“Vamos a tener una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional, en Suiza, donde, a partir de contactos que ya hemos tenido por medio de cartas, vamos a hacer un análisis de la situación de Guatemala en el marco del Comité Olímpico Internacional para encontrarle una salida que permita que los atletas guatemaltecos puedan competir en condiciones plenas”, declaró ayer Arévalo.

Según el mandatario, se busca “encontrar una solución” y que el COI levante la suspensión para que se permita la participación de los atletas clasificados para el máximo evento olímpico con la bandera de Guatemala; hasta ahora han participado en eventos bajo bandera blanca.

Expectativas

El expresidente de la Federación Nacional de Softbol de Guatemala, Héctor Sazo, es de la opinión que una tercera persona, ajena a los dos grupos que se disputan el control del COG desde el 2021, sería clave para resolver los problemas actuales del deporte nacional.

Según Sazo, no solo se trata de que el COI, levante la suspensión, sino debe ir más allá para acabar con los abusos que se viven dentro del deporte nacional desde hace muchos años.

Y en ese sentido, argumenta, la figura del presidente Bernardo Arévalo podría ser clave para iniciar un camino de reformas profundas y devolverle la institucionalidad al deporte federado guatemalteco.

Para Sazo, el problema que ha generado la disputa de poder de los grupos que lideran Gerardo Aguirre y Jorge Rodas han sido serios para el deporte nacional.

El primero, dice, ha gestionado el deporte durante 16 años, pero no se han visto resultados más que una medalla de plata de unos Juegos Olímpicos.

“Los atletas se esfuerzan cada día, y ellos son los más perjudicados con las acciones que se han tomado”, explica Sazo.

“No estoy a favor de ninguno de los dos. Simple y llanamente estoy a favor de que las cosas regresen a la institucionalidad”, explica Sazo.

Para él, eso significa que el Tribunal Electoral, el de Honor, la Contraloría General de Cuentas, cumplan con el papel que históricamente han tenido dentro del deporte.

“Eso había funcionado siempre, pero cuando no, se volvió un relajo porque ganó Jorge Rodas. Entonces dijeron hay que cambiar todo porque no sirve, pero si les funcionó en los 16 años anteriores”, expresó Sazo.

Muchas voces federativas han comentado que lo más sano para el deporte nacional es que tanto Aguirre como Rodas, junto con sus grupos, se retiren y se convoque a unas nuevas elecciones.

El exdirigente apoya esta propuesta, pero explica que lo primero sería que la Corte de Constitucionalidad resolviera las acciones pendientes para devolverle la institucionalidad al deporte.

Sazo critica que los reglamentos y leyes con que se han elegido por años a los diferentes dirigentes del Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) siempre han funcionado, pero resulta que en esta última elección no. “Eso ha causado mucho daño”, expresa.

“Creo que si se devuelve la institucionalidad al COG se debería de convocar de inmediato a elecciones para tener un nuevo comité ejecutivo”, dice Sazo.

Eso sí, advierte, las dos figuras que hoy se disputan el poder, junto con sus equipos, no deberían de participar.

“Lo que hay que hacer es limpiar. Usted no se no se imagina el abuso que hay en sueldos y salarios. No se imagina cómo se ha burocratizado tanto con plazas laborales. Se tiene un gobierno tan grande que no le permite responder a las necesidades propias del atleta”, puntualiza el exfederativo.

Según Sazo, desde que nació la institución contralora del deporte federado no se han construido más instalaciones y solo se ha ganado una medalla de plata en Juegos Olímpicos.

“Es grave lo que ha pasado con un presupuesto de más de 12 mil millones”, asegura.

Cinco acciones urgentes

