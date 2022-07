Presidente de la Asamblea General de la ONU visita Guatemala y aborda diversos temas con organismos de Estado

El mensaje principal de su visita fue visibilizar que la ONU apoya a Guatemala, con quien trabaja en conjunto, al ser facilitadores y socios amigos, en el aseguramiento de los esfuerzos para avanzar en el desarrollo sostenible, y destacar la valiosa cooperación internacional a través de las agencias del sistema en el país.

Cancillería añadió que durante su estadía en Guatemala se organizó una agenda de alto nivel, con el objetivo de compartir los avances que Guatemala ha realizado en relación con las prioridades de la Política General de Gobierno 2020-2024 y los desafíos actuales.

Su visita incluyó reuniones con el presidente Alejandro Giammattei para conversar sobre las acciones principales del Gobierno, “su vocación de paz y la defensa por la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial; y la participación en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre, en la cual Guatemala reiterará con una voz firme que se declaré a la región de Centroamérica y el Caribe como una región altamente vulnerable por los impactos del cambio climático”.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el canciller Mario Búcaro, abordaron temas sobre el compromiso de Guatemala con el multilateralismo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

En su visita al Congreso de la República, el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad en la agenda se abordaron los “avances en el fortalecimiento a la democracia, el sector justicia, el empoderamiento de la mujer, el respeto y protección de los derechos humanos, entre otros temas”.

La agenda también incluyó visitas a algunos ministerios de Estado y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para compartir los planes y políticas en los temas de mayor relevancia para Guatemala, entre estos la protección al ambiente, la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la inseguridad alimentaria y nutricional.

También el trabajo infantil, el avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la contribución con la paz y la seguridad internacional a través de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, agregó Cancillería.

También resaltó la suscripción del acuerdo entre el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), sobre la Mesa en Materia Migratoria y de Refugio, con el fin de apoyar a Guatemala a efecto de asegurar un tratamiento integral y coordinado en el tema migratorio y de refugio de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Honoured to meet and interact with the diplomatic corps accredited to Guatemala 🇬🇹.

Thank Foreign Minister @MarioBucaroGT and @MinexGt for organising this reception. pic.twitter.com/susoMPTmbz

— Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) July 15, 2022