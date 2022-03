Presidente Giammattei afirma que hacen análisis jurídico para suspender el contrato de vacunas Sputnik V con Rusia

El presidente Alejandro Giammattei afirmó este miércoles 16 de marzo que se está haciendo un análisis jurídico para suspender el contrato de compra de vacunas Sputnik V a Rusia, pues adujo que al momento no se podrían trasladar al país por el conflicto bélico que tiene con Ucrania .

Sin embargo, por la lentitud en la distribución de los biológicos y ante la no aceptación de la población a esta vacuna, en julio de 2021 el gobierno de Guatemala renegoció el contrato y se acordó que el pago entregado en anticipo sería para cubrir únicamente los 8 millones de dosis y que ya no se compraría el otro 50% restante.

Supuestamente los Q614.5 que no se pagarían a Rusia por el 50% de las vacunas que no se le comprarían, serían utilizadas para negociar con otras farmacéuticas, pero en octubre de 2021 el ministro Francisco Coma dijo que la adenda que se firmó entre varios ambos países se acordó que el dinero restante podría usarse para comprar las Sputnik V entre 2022 y 2023, pero ya no se pagó nada.

Este miércoles 16 de marzo, el presidente Giammattei fue consultado sobre el tema y dijo: “No estamos comprando, y aquí quiero ser enfático, no estamos comprando ninguna vacuna de Rusia, porque efectivamente no hay forma que se pueda ni trasladar de Rusia”, explicó Giammattei.

“Se está considerando, haciéndose, los análisis jurídicos para la suspensión de contrato, porque simple y sencillamente por la situación no podemos”, expresó Giammattei.

Al consultarle sobre alguna información que circulaba sobre la posibilidad de compra de vacunas Sputnik Light, de una dosis, dentro del contrato con Rusia, refirió que Guatemala no la pude usar, porque no tiene reconocimiento de la OMS ni de las agencias que la ley les permite reconocer como certificados de buena calidad.

“Quiero ser enfático en eso, porque ayer había un honorable diputado del Congreso de la República dijo que vamos a gastar Q400 millones en comprar vacunas Sputnik Light, no es cierto, mentira”, concluyó Giammattei.

Está en análisis

La Presidencia de Guatemala fue consultada sobre el camino u hoja de ruta que llevan dentro del análisis para suspender el contrato para compra de vacunas Sputnik V y respondieron que el presidente Giammattei que en efecto, el tema aún se encuentra en análisis, por lo que cuando se establezca cuál será el mecanismo legal a seguir, se estará dando a conocer por medio de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, Guatemala ha recibido 8 millones 10 mil vacunas Sputnik V, 4 millones 10 mil de primer componente y 4 millones de segundo componente.

Vacunas vencidas

Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el lunes 28 de febrero el vencimiento de un millón 81 mil dosis de vacunas Sputnik V, al tiempo que reiteraron el compromiso que Guatemala tiene para comprar otros cuatro millones de ese fármaco a Rusia, pese al rechazo que tiene en la población.

El contrato de compra de vacunas con Rusia establece entregas entre el 2022 y 2022.

Con el vencimiento de las vacunas en mención, Guatemala perdió Q84.3 millones, según confirmó el viceministro Administrativo, Ariel Hernández.

En tanto, el ministro de Salud, Francisco Coma, tras haber oficializado el vencimiento de las vacunas Sputnik V asegura que han hecho su “mejor esfuerzo” para llevar a cabo la inmunización; sin embargo, hay oposición por parte de la población, a quien no se le puede obligar a que se vacune.

Coma justifica que “hay resistencia” de la población a vacunarse y asegura que seguirán “venciéndose” las dosis si no se logra la inmunización de las personas.