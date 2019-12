Estas son las tres peticiones que Jimmy Morales hizo a Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Jimmy Morales junto a Donald Trump en la Oficina Oval. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió este 17 de diciembre al gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, un total de cien mil visas para trabajadores y esclarecimiento de la muerte de niños migrantes en centros de detención de ese país. Adicional a eso, pidió que nuevos productos agrícolas guatemaltecos sean contemplados por el gobierno estadounidense. Así lo informó el Gobierno de Guatemala en un comunicado, luego de la reunión entre Morales y Trump en la Casa Blanca.

La reunión fue en el despacho oval. Morales se acompañó de Sandra Jovel, canciller; Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, Mario Duarte, secretario de Inteligencia, y Manuel Espina, embajador de Guatemala en Estados Unidos, , informó Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia guatemalteca.

En el otro lado de la mesa estuvieron Mike Pence, vicepresidente; Mike Pompeo, secretario de Estado; Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional; Mike Mulvaney, jefe de Gabinete;

Roberto O’Brien, asistente del presidente en seguridad; Jared Kushner, asistente y consejero del presidente; Stephen Miller, asistente y consejero político, y Mauricio Claver-Carone, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según Brito.

“Tenemos una excelente relación con Guatemala. Tenemos el tema de la frontera y es el acuerdo que hemos firmado y es algo muy positivo no solo para Guatemala sino para Estados Unidos. El tema de ilegales -migrantes indocumentados-, que no podemos aceptar, es algo que se está llevando a cabo, es algo que se ha ralentizando. Tenemos excelentes relaciones con El Salvador y Honduras. Con México tiene 27 mil soldados en la frontera para proteger la frontera. Estamos construyendo el muro. Tenemos cien millas y para fines de 2020 esperamos tener 400 millas. Estamos haciendo el trabajo que prometimos. Las relaciones con Guatemala también se refieren no solo a migración sino a comercio. Guatemala compra materiales, equipo militar y algo que va a suceder en el futuro”, dijo una traductora de la declaración de Trump ante los medios, en presencia de Morales.

“Las relaciones con Guatemala, El Salvador y Honduras, en los gobiernos anteriores, se rehusaban a recibir a las personas que nosotros mandábamos y por lo tanto terminabamos con personas altamente peligrosas. En esta administración hemos firmado acuerdos y por lo tanto están recibiendo con los brazos abiertos. En realidad nos estamos librando de las personas más peligrosas. No los queremos aquí. Son personas altamente peligrosas. Y los estamos devolviendo por miles”, agregó la traductora, seguida de la declaración del gobernante.

Por su parte: Morales dijo: “Para nosotros es un verdadero honor estar acá en Estados Unidos con nuestro principal socio y aliado en temas comerciales y seguridad. Estamos muy interesados en volver todos los temas de migración en un tema legal que bajo ninguna circunstancia pongan en riesgo la vida de menores y poblaciones vulnerables. Hemos firmado acuerdos con Estados Unidos para nuestros trabajadores agrícolas y quizá algunas áreas como construcción”.

Agradecemos al Presidente @realDonaldTrump y a su esposa, la primera dama @FLOTUS, por tan cálida bienvenida en la Casa Blanca. Hemos tenido una excelente conversación y estamos seguros que seguiremos viendo buenos resultados de la histórica relación entre Guatemala y EE. UU.🇬🇹🇺🇲 pic.twitter.com/pH2dz6Q49X — Patricia de Morales (@patydemoralesGT) December 17, 2019

Patricia Marroquín de Morales, esposa del presidente guatemalteco, dijo en Twitter: “Agradecemos al presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump por tan cálida bienvenida en la Casa Blanca. Hemos tenido una excelente conversación y estamos seguros que seguiremos viendo buenos resultados de la histórica relación entre Guatemala y EE. UU”.

El presidente de Estados Unidos y la primera, @realDonaldTrump y @FLOTUS respectivamente, recibieron en @WhiteHouse al mandatario de Guatemala @jimmymoralesgt y a su esposa, la primera dama, @patydemoralesGT 🇬🇹🇺🇸 pic.twitter.com/ckMY7G5DOK — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) December 17, 2019

