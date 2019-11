Quién será el sucesor de Kevin McAleenan como secretario interino a cargo de la inmigración en EE. UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, nombró este viernes a Chad Wolf como nuevo secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la agencia encargada de inmigración, cuyo liderazgo no ha parado de cambiar en los casi tres años que lleva en el poder el mandatario.

Wolf, que actualmente es subsecretario de estrategia, políticas y planes del DHS, sustituirá después del 11 de noviembre al actual secretario en funciones, Kevin McAleenan, que está a la espera de abandonar el departamento desde que Trump anunció su salida en un tuit el pasado 11 de octubre.

En declaraciones a la prensa, uno de los portavoces de la Casa Blanca, Hogan Gidley, explicó que Wolf será el nuevo secretario de Seguridad Nacional, el quinto desde que Trump asumió el poder.

“Como el presidente ha dicho, Kevin McAleenan ha hecho un trabajo tremendo. Se irá después del Día de los Veteranos (el 11 de noviembre). Y después de que se vaya, Chad Wolf será el secretario interino”, indicó Gidley.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019