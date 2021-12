Raquel Zelaya: ““Nunca las guerras han sido las soluciones”

El mensaje a las nuevas generaciones sobre esta parte de la historia guatemalteca



Es comprensible por qué la juventud está muy desapegada de la política, no tiene ningún aprecio, vocación e interés sobre ella, dice Raquel Zelaya. Pero se necesita la renovación de cuadros en los partidos, en especial cuando el 70% de los jóvenes tiene menos de 30 años. Hicimos un sondeo entre juventud del área metropolitana, y sus referentes eran Ricardo Arjona, Érick Barrondo, Kevin Cordón, hasta el sexto lugar estaba un político, que ya falleció. Es importante revisar los componentes educativos, cómo se está explicando, porque no se debe satanizar la política en una forma donde se pinta que todos son corruptos. Los guatemaltecos participan mucho en agrupaciones religiosas, deportivas o de voluntariado, debido a que son apreciados y se sienten realizados. Cosa que no sucede en la política, por lo que su participación es mínima. El trabajo con los jóvenes, además de todas las metodologías actuales, donde ya no es a través de libros, ni de pláticas magistrales, sino que tienen que ser mensajes cortos, donde los comunicadores sabrán cómo. Pero sí se debe encantar a los jóvenes con la política. Es un desastre que no les interese, porque eso facilita, además a los políticos, trabajar sin una lupa juvenil, que tienen el entusiasmo de su edad, de sus aspiraciones, de lo que tiene en juego. El joven que no se interesa en política, que termine de entender que los que están involucrados tienen que ver con su vida cotidiana, aunque él no consulte un periódico, un noticiero, eso es un rechazo que se entiende, pero no es nacional. Porque parte de los problemas de los acuerdos de paz fue que el espectro político no estuvo suficientemente involucrado. Entonces es una falla que tardíamente se dio, y que hemos recomendado mucho en otros procesos que la representación política esté más presente y activa en la negociación.