Recurso de nulidad de Movimiento Semilla para frenar su suspensión no ha llegado al pleno del TSE

El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no tiene fecha para conocer un recurso de nulidad promovido por el partido político Movimiento Semilla, que busca dejar sin efecto la suspensión de su personalidad jurídica.

Sin embargo, hasta este jueves el documento no había sido elevado a la secretaría del TSE, y en consecuencia, no ha podido ser discutido, analizado y resuelto por el pleno, según reconoció el magistrado Rafael Rojas.

“Ayer en la tarde todavía no habíamos verificado que ingresara a secretaría, en la tarde, cuando me retiré no tenía conocimiento que hubiera ingresado”, explicó.

La sesión de pleno ordinaria del TSE del pasado miércoles no se desarrolló por actividades previas de la presidenta Irma Palencia, señaló Rojas.

La sesión plenaria se trasladó para este jueves, de la que Rojas dijo desconocer por menores de la agenda y no confirmó que el caso de Movimiento Semilla pudiera ser incorporado.

“Recordemos que después de presentado el recurso tiene que ingresar a secretaría, de ahí lo trasladan – al pleno – y tenemos tres días para conocer el contenido de los recursos”, explicó el magistrado electoral.

Desde que el Registro de Ciudadanos suspendió a Movimiento Semilla la agrupación ha emprendido una batalla legal para revertir la sanción. Ante el TSE presentaron un recurso de nulidad y al mismo tiempo formularon una acción de amparo. Recientemente, la bancada de Movimiento Semilla fue disuelta en el Congreso por la suspensión temporal, situación que abrió el camino a otras acciones legales que el partido reconoció que estarán presentando.