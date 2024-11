Renuncia Félix Alvarado del Ministerio de Comunicaciones por discrepancias con el presidente Bernardo Arévalo

Félix Alvarado presentó su renuncia al cargo de ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) este viernes 15 de noviembre, luego de 6 meses al frente de la cartera. La dimisión fue aceptada por la presidencia y, de manera interina, permanecerá en el puesto Paola Constantino quien era viceministra de la unidad de Edificios Estatales y Obra Pública.

Alvarado es la segunda persona que se retira de dirigir la cartera en el primer año de gobierno del presidente, Bernardo Arévalo. Los primeros cinco meses del año, el CIV lo dirigió Jazmín de la Vega quien fue destituida.

El exministro dio a conocer su renuncia en conferencia de prensa en la que justificó su decisión por discrepancias con el presidente sobre la manera en la que se debe de dirigir la cartera.

"Es el hecho de que no pudimos encontrar con el señor presidente el curso preciso y concertado de para donde sigue esto. Tenemos, diría yo, un altísimo nivel de acuerdo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, donde la cosa se pone complicada es el cómo hacerlo", explicó.

También renunciaron al cargo el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Érick Rosales, y el de Comunicaciones, José Raúl Solares. Solamente permanecerían en los vicedespachos Constantino y José Fernando Suriano, viceministro de Transporte.

"Llega un momento en el que, tengo que reconocer, cómo lo hacemos los ministros y viceministros, estamos al servicio del señor presidente, somos sus nombrados y si él tiene mejores formas de hacer lo que hace falta hacer, lo sensato es dar el paso al costado", aseguró.

Alvarado tenía una interpelación pendiente en el Congreso de la República desde hace más de dos meses que fue solicitada por la atención a la red vial del país.

Enumeró también algunos de sus acciones al frente de la cartera como el inicio de un convenio con Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para que se supervisen los contratos por "actores qué no están embebidos en ese sistema tan asqueroso que tenemos", declaró.

Agradeció a los diputados oficialistas electos por Movimiento Semilla y a los de las demás bancadas que votaron a favor de la ampliación presupuestaria y de la Ley de Infraestructura Prioritaria en las últimas semanas.

Alvarado recordó que durante los cinco meses de su gestión se le cuestionó por el estado de la infraestructura del país, pero justificó que se recibieron las consecuencias de 16 años de "destrucción".

También se refirió a los cuestionamientos que le realizaron en varios diputados de oposición por no firmar contratos, a lo que dijo: "Me como el sapo político y aquí estoy pagándolo en alguna medida, de renunciar a firmar esos contratos porque son eventos que no salieron como debía salir"