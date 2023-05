Sandra Torres: “Si algo me sobra a mí es la voluntad política para poner orden”

A los presidenciables se les giró una invitación para responder un mismo cuestionario, centrado en temas de interés nacional: seguridad alimentaria, educación, salud pública, generación de empleo, combate a la corrupción y seguridad ciudadana.

Las publicaciones se harán según el orden de intención de voto que mostró la encuesta de 2 de mayo, y por ello, y ante la suspensión de la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, la primera entrevista que se publica es la de Sandra Torres, segundo lugar en la encuesta.

El orden de publicación será: Torres, de la UNE; Edmond Mulet, de Cabal; Manuel Conde, de Vamos, y, al no estar Pineda en contienda, se ha incluido al sexto lugar de la encuesta, Amílcar Rivera, de Victoria.

Hasta ahora, Zury Ríos, presidenciable de la coalición Valor-Unionista, no ha aceptado otorgar la entrevista. Pineda, previo a los fallos judiciales, había desistido de hablar para este ejercicio.

Sandra Torres: “Cuando yo apoyé los programas sociales nunca hubo corrupción”

¿Conoce los índices de desnutrición actuales del país? ¿Cuál es el mayor problema para no frenar esta condición?

La desnutrición en nuestro país es una tragedia. La mitad de nuestros niños están desnutridos.

¿Qué es la desnutrición? La falta del acceso a los alimentos diarios, la falta de acceso a la salud, a la educación y de los servicios básicos mínimos como el agua potable.

Es un problema estructural, es cierto, pero no ha habido voluntad política, ni en el gobierno pasado ni en este gobierno, ni en los últimos tres gobiernos para atacar el problema de la inseguridad alimentaria.

Hoy por hoy, vemos con mucha preocupación como hay 38 niños desnutridos en Panzós por la falta de alimentos, por la falta de oportunidad de empleos para padres de familia, y sobre todo niños que se están muriendo de hambre, esa es la desnutrición.

Hay un retraso en el intelecto de los niños cuando no están bien alimentados que es totalmente irreversible, por eso es que la mitad de nuestros niños cuando van a las escuelas públicas no pasan el primer año de primaria, o les cuesta estudiar porque están desnutridos.

Me decía a mí un maestro, ¿Cómo le puedo dar yo clases a un niño que no ha comido, que no tiene fuerzas para poner atención? Esta es l a realidad es que hoy por hoy está viviendo nuestro país.

No hay que ir tan lejos para conocer la desnutrición, no hay que ir hasta Panzos, está aquí en las áreas urbanas y marginales pobres de la capital y del departamento de Guatemala.

¿Su plan de gobierno por qué sí tendrá éxito en reducir la desnutrición?

Algo muy básico y muy real es la voluntad política. Si algo me sobra a mí y le falta a los otros candidatos presidenciales son tres cosas fundamentales: voluntad política, conocer el problema y tener una propuesta.

En ese sentido, nuestra propuesta es un pilar de protección social, ya que incluye la protección de los niños. Los ponemos al centro de nuestra propuesta a la persona, a la familia, en este caso a la niñez.

Un país que no invierte en sus niños está condenado al fracaso, por eso estamos preparados nosotros para asumir esa responsabilidad, como la primera presidenta mujer de Guatemala y demostrar que como mujer podemos arreglar el problema.

Yo conozco el territorio, conozco el tema de inseguridad alimentaria pero falta voluntad política porque recursos hay, dinero hay, lo que pasa es que el dinero está mal administrado y mal dirigido. Y si tenemos un problema en el hambre de nuestra gente, es la primera prioridad que debemos poner en nuestra agenda.

¿Qué ministerio estaría a cargo de este plan para el combate a la desnutrición?

Tiene que ser una coordinación interinstitucional. Yo lo primero que voy a hacer es revisar bien las funciones del Mides (Ministerio de Desarrollo Social), nosotros apoyamos la creación de ese Ministerio, pero no está funcionando, es un elefante blanco que no ha dado resultados y que tiene la responsabilidad de atender este problema.

Lo que sucede es que está incrustada la corrupción en este Ministerio como en otros ministerios, y como en el tema de alimentos no hay negocio, por eso no le ponen atención.

¿Cómo alejar los programas sociales del clientelismo y la corrupción?

Cuando yo apoyé los programas sociales nunca hubo corrupción. Ahí están los estudios, las evaluaciones hechas por organismos internacionales, ahí están los resultados.

Cuando se manejó con el gobierno de la UNE los programas sociales no se partirizó como se está partirizando ahora, porque una cosa es que sea político y otra cosa es que sea partidario.

Se atendieron a todos los municipios independientes de banderas políticas. Cuando uno hace gobierno debe dejar a un lado la bandera política, lo cual es diferente a lo que hoy estamos viendo: tienen almacenados alimentos para poder sacar el día de la campaña, el día de las elecciones, eso lo sabemos, hay denuncias, la gente lo está diciendo.

Hace unas semanas —los diputados— quisieron aprobar el Programa del Adulto Mayor, iniciativa que viene desde el 2019, y la UNE no los apoyo porque sabemos muy bien que quieren hacer una fiesta de esos recursos para poder conseguir votos.

La gente después de no recibir nada durante tres años, ni siquiera en la pandemia, a pesar que se les apoyó con Q6 mil millones, no tuvieron ese control de que el dinero llegara a la gente que más necesitaba, llegó a mucha gente que no necesitaba los Q1 mil, por eso hubo tanta insatisfacción a ese programa.

Tampoco pudieron continuar con el programa porque tampoco tenían un estudio socioeconómico, hay que hacer estudios, hay que tener control del registro de los beneficiarios, si no usted va a despilfarrar los recursos y no van a llegar a la gente que más lo necesita.

En el gobierno de la UNE se hacían los estudios socioeconómicos, habían bases técnicas, evaluaciones de los programas y por eso funcionaban. Un programa tiene que ser evaluado y un programa que no es evaluado no existe, no sirve, por eso hay que hacer evaluaciones constantemente.

En tema de salud pública, qué se necesita más. ¿Más sueldos para los actuales médicos y empleados o más médicos y personal para ampliar la cobertura?

Las dos cosas, es una mezcla. Nuestro sistema de salud se desnudó que era un sistema de salud fracasado desde la pandemia. La extensión de cobertura que existía en el gobierno de la UNE fue destruido, destartalado por el gobierno del Partido Patriota, el gobierno de Jimmy —Morales— y este gobierno que no ha tenido la voluntad política de atender este problema.

Hay más de ocho millones de guatemaltecos que no tienen atención médica. Médicos que sí, es cierto, no tienen un buen salario, estudian 7 años para ganar Q7 mil, nadie va a querer hacer eso, y muchos menos ir al interior de la República.

Obviamente hay que motivar a los médicos con mejores salarios, para que vayan a atender a la gente afuera. Estamos con un déficit de médicos a nivel nacional, con un déficit de centros de salud que no funcionan las 24 horas, sino hasta las dos de la tarde, la gente no se puede enfermar después de las dos de la tarde.

Pero además de eso es la falta de medicamentos en los hospitales y en los centros de salud, porque medicamentos hay pero son medicamentos que la gente no necesita, y nuevamente porque están haciendo negocios porque no hay control, no hay una fiscalización de cómo se invierte el dinero en la compra de medicamentos.

El precio de la medicina es un tema que siempre sale en las críticas al sistema. ¿Se puede bajar el precio de las medicinas y/o regular ese mercado para homologarlo a las condiciones de México y Centroamérica?

Dos cosas, primero es el Ejecutivo el que tiene que presentar una ley de medicamentos, que ya la estamos trabajando, que la vamos a adoptar de El Salvador, porque no nos vamos a inventar el agua azucarada.

En El Salvador las medicinas tienen la mitad del precio de lo que cuestan en Guatemala, e igual en México, Nicaragua, Costa Rica, todos los países menos Guatemala que el precio de las medicinas es más caro.

Hay que ir al legislativo, hay que quitarles a las medicinas los impuestos de importación, derogar el Impuesto del Valor Agregado, en fin, todo eso requiere voluntad política, y si algo me sobra a mi es la voluntad política para poner orden y transformar el país.

Son cíclicas las noticias de corrupción en la red hospitalaria. ¿Cómo garantizar que esto se va a terminar?

Primero, voluntad política, hay que dar el ejemplo, fiscalizar, auditoria social, rendición de cuentas.

Nosotros vamos a llevar al Legislativo una iniciativa de ley para que se institucionalice la rendición de cuentas, para que sea obligatorio de todos los funcionarios, a todo nivel, que rindan cuentas.

Pero también la sociedad debe involucrarse en estar fiscalizando la ejecución del presupuesto y la ejecución de las compras del Estado, por eso nosotros estamos planteando un gobierno inteligente, un gobierno digital, que la persona pueda acceder desde su celular y poder fiscalizar todas las compras del Estado.

Obviamente también hay que ir con una reforma a la Ley de Contrataciones, que hoy por hoy no está funcionando. La propuesta es que se haga una ley por capítulos: el capítulo de medicinas, de carreteras, de escritorios, de construcción de escuelas, por ejemplo, todo debe de ir dividido porque cada uno de los rubros tiene diferente visión, focalización y estrategia, no puede usted mezclar.

Incluso, los alcaldes tendrán que tener su propio capitulo, porque ellos también ejecutan hasta con menos fondos cuando se les descompone la bomba del agua, que no pueden adjudicar con Q30 mil, entonces necesitan esa flexibilidad para poder ejecutar y agilizar los recursos que cada municipio tiene.

En este caso también abrir las puertas a la fiscalización, a un gobierno abierto que se deje fiscalizar, que sea transparente, que ponga sobre la mesa esa transparencia, y castigar al funcionario que lucre o que cometa un acto de corrupción. En mi gobierno, cero tolerancia a la corrupción.

La cobertura educativa se ha detenido o retrocedido en algunos indicadores, mientras la calidad está prácticamente ausente. ¿Cuál es el plan para fortalecer la educación pública y garantizar la gratuidad?

Hemos retrocedido 12 años en los indicadores de la cobertura de educación; en primaria hemos retrocedido 25 puntos, en el gobierno de la UNE la cobertura de primaria, dicho sea de paso gracias a los programas sociales, la llegó a un 99.5, ahí están los resultados, usted los puede ver en la plataforma, en Google.

En el tema de preprimaria se estancó, está todavía una cobertura del 50 por ciento, también la de educación básica, y no digamos el diversificado que no ha avanzado ni ha crecido.

Por ejemplo, en la zona 18 hay dos institutos de educación de diversificado para más de 300 mil jóvenes que viven en esa zona. Quienes sí quieren una carretera técnica tiene que irse o a la zona 1 o a la zona 6, pagar pasajes, con padres sin trabajo y sin oportunidades de superación.

Por eso algunos jóvenes no pueden estudiar ni trabajar y se meten en problemas, son reclutados por pandillas. Vemos con mucha pena como pandillas reclutan a los jóvenes porque no tienen oportunidades de educación, de trabajo ni de superación, y tenemos que hacer algo para eso.

Nuestra propuesta es mejorar la cobertura de educación preprimaria, primaria, secundaria y diversificado a través de becas solidarias, pero también entrarle al tema de la prevención para que estos jóvenes tengan oportunidades de educación y de superación.

Obviamente, después de la cobertura hay que entrarle a la calidad educativa. Eso significa que vamos a contratar a 70 mil maestros más, todos presupuestados, y el idioma ingles será obligatorio en todas las escuelas públicas. Garantizar un Comedor Solidario en cada escuela pública para que los niños que estudian tengan desayuno y almuerzo gratis.

¿Los 70 mil maestros se pueden cubrir con el presupuesto actual del Mineduc?

Vamos a priorizar educación, salud y seguridad. Dinero hay, lo que pasa es que está mal administrado, como bien dice el presidente Bukele, “cuando no se roba, el dinero alcanza”.

La recaudación ha subido, tenemos una proyección de más de Q104 mil millones el año entrante por la factura electrónica, no porque la SAT sea eficiente, sino porque la gente está contribuyendo, está cumpliendo.

El gobierno este año comenzó con una caja de más de Q17 mil millones, entonces hay que tener voluntad política para todos.

Ahora mismo se destinan miles de millones de quetzales en proyectos de alimentación y seguro escolar. ¿Cómo ve estos proyectos? ¿Los mantendría durante su gestión?

Tenemos que hacerlo, porque es una ley aprobada por el Congreso, yo soy muy respetuosa de las leyes, las leyes se cumplen, no se discuten.

Yo estaría cumpliendo la ley, obviamente con los padres de familia que son los que manejan este programa, pero también hay que construir cocinas.

La mitad de las 35 mil escuelas del país no tienen cocina, ni baños, ni agua, ni escritorios. En la zona 18 hasta nos reportaron una escuela que no tiene ni luz y los niños tienen que recibir clases en un block con una candela.

La propuesta nuestra es que el Mineduc tenga una unidad ejecutora, para que así los recursos que tenga destinados a construcción de escuelas sean ejecutados por la misma cartera, lo mismo con Salud, que sean responsables de sus mismos ministerio para que no le echen la culpa a otra institución, de que no se ejecutó.

El presupuesto de educación está comprometido en un porcentaje significativo en pago de salarios y negociaciones con el sindicato de Joviel Acevedo, negociaciones que suelen ser opacas y sin beneficios para los estudiantes. ¿Cuál será la relación que tendrá con el gremio magisterial de Joviel Acedo?

El Estado está lleno de sindicatos, pero ¿por qué se sindicaliza un trabajador o empleado?, porque no es atendido o escuchado. El sindicalismo es constitucional y no lo podemos ignorar.

Yo lo que quiero es que en mi gestión se tenga gobernabilidad, y para eso me tengo que sentar a dialogar con la gente, con los sindicalistas, para ver cómo les podemos atender, pero también todos tenemos que dar, no solo recibir. Todos tenemos que aportar, y esa es parte de la propuesta que nosotros hacemos.

En temas económicos. ¿Cómo se conseguirá aumentar la oferta laboral con condiciones de trabajo dignas y competitivas?

Nuestro pilar del Despertar Económico contempla la generación de 1 millón 100 mil puestos de trabajo, porque muchos de nuestros jóvenes y profesionales se van a los Estados Unidos porque acá no hay oportunidades de trabajo.

En las oportunidades de trabajo que hay, el dinero no alcanza. El tema económico pasa por muchas cosas, no solo la generación de empleos, sino también la inflación y el alto costo de la canasta básica y combustibles.

Con la generación de empleo nosotros tenemos contemplado, según un estudio del Banco Centroamericano de Desarrollo, que si el gobierno invierte de la mano con el sector privado Q2 mil millones en la conectividad podemos generar 800 mil empleos.

Son 200 mil empleos que vamos a generar en la inversión e infraestructura, 100 mil más en temas de emprendimiento que vamos a conseguir apoyando a jóvenes y mujeres con créditos, para que así puedan emprender y tener una independencia económica.

¿Para atraer inversionistas cuáles serían esas tres cosas que necesita el país en un plazo inmediato?

Certeza jurídica, estabilidad económica y seguridad. Por eso nuestra propuesta es que la seguridad ciudadana es transversal de todo el que hacer de la gestión pública.

En mi gobierno yo sí voy a poner paz y seguridad a través de Ciudades Seguras y Municipios Seguros, esto de la mano de cuatro componentes que estamos ofreciendo.

Una Policía Nacional Civil (PNC) preventiva, reactiva y comunitaria; tecnología de la mano, hay que modernizar el país; fuerzas combinadas, PNC de la mano con el Ejército, y control territorial.

Yo voy a implementar las mismas estrategias que el presidente Nayib Bukele, y lo haré firmando un tratado bilateral, ratificado por el Congreso, para que quede institucionalizado.

Acá tenemos que hablar de fronteras abiertas, pero no para que los delincuentes de El Salvador se pasen con nosotros, sino para que nos pongamos de acuerdo porque el tema de seguridad trasciende fronteras, y hay que ponernos de acuerdo con nuestros vecinos.

Al hablar de certeza jurídica se debe de hablar de las Cortes. ¿Qué acciones concretas podría impulsar como presidenta, junto a los diputados de UNE, para hacer efectivamente la renovación de Cortes?

Tiene que haber elección de Cortes. Después de la campaña, al asumir el gobierno primero Dios, se va a convocar.

Nosotros somos respetuosos de la división de poderes, pero regreso a decir que es el Organismo Ejecutivo el que pone la agenda de país, y dentro de esa agenda debe de venir la elección de Cortes.

Pero recuérdese que todo es un proceso, una política gremial que viene de la Ley de Comisiones de Postulación, que hay que reformarla antes de la elección de Cortes. Para que sea también una elección de Cortes transparente, para que todos estemos contentos de los magistrados que van a llegar a implementar las leyes.

En seguridad. ¿Cuál es el diagnostico que puede ver de Guatemala?

El país está patas arriba, está de cabeza. Por eso nuestra propuesta es orden para transformar el país. En el tema de seguridad nuestra propuesta es un modelo nuevo que garantice que el ciudadano va a poder caminar en las calles.

Las extorsiones tienen de rodillas a la población, es uno de los delitos que más está afectando a la población; extorsionan a las tortilleras, a los taxistas, a las tiendas, nos tienen de rodillas y todos sabemos de dónde vienen.

El 70 por ciento de las extorsiones vienen de las cárceles, está enraizado, pero la muy mala noticia es que las empresas que manejan las comunicaciones a lo interno están en manos de los pandilleros, y lo peor de todo es que son “socios” de los actuales funcionarios, en la capital, Chimaltenango y Cantel es donde están focalizadas las extorsiones.

Yo voy a sacar las cárceles del área urbana, pero primero tengo que terminar con la corrupción en el Sistema Penitenciario, por eso vamos a reformar su ley y cambiar a sus autoridades, es lo primero que haré en el filo de los primeros 100 días de mi gobierno.

Que la gente sepa que yo no voy a tolerar una sola extorsión, ni que los funcionarios sean socios de los pandilleros dentro de las cárceles, que es donde salen las extorsiones, porque ellos tienen en su poder los bloqueadores de señal de las comunicaciones.

No hay voluntad política y eso es preocupante, porque estamos hablando de vidas humanas porque de las cárceles vienen las órdenes de asesinatos.

¿La pena de muerte es una solución para controlar la inseguridad?

La pena de muerte no funciona, porque fue derogado el indulto en el año 2000, el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt lo hizo, el presidente era Alfonso Portillo.

Y Ahora la candidata presidencial de Valor la presenta, que se le olvidó que fue su papá quien eliminó el indulto.

Esto es una contradicción querer impulsar la pena de muerte cuando su padre lo eliminó; que ahora exista un vacío legal que no se puede aplicar. El problema no es si funciona o no la pena de muerte, el tema es que no es aplicable al día de hoy, y uno como candidato debe de ofrecer lo viable y no engañar a la gente.

Esa iniciativa es populista, porque estamos en elecciones, pero yo no necesito la pena de muerte para poner orden y seguridad en el país, a mí me sobran pantalones.

¿Cuál es el papel del Ejército en su plan de seguridad?

Un papel muy importante. Se tendrá un Ejército moderno, bien remunerado, bien apoyado. Yo necesito al Ejército en las fuerzas combinadas para darle seguridad al país en las áreas de conflicto, pero también en las fronteras para combatir el narcotráfico.

Tenemos 20 mil soldados, la gente pide destacamentos militares en las zonas violentas, y hay que salir a activar y apoyarlos para que se tenga presencia de las autoridades y eso es lo que genera violencia.

El Ejecutivo amplió la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. ¿Cómo analiza esta institución para el combate a la corrupción?

Esto no funciona, mejor borrón y cuenta nueva. Ninguna comisión que no sea autónoma va a funcionar, tiene que ser una auditoria social, integrada por la sociedad civil.

Yo promovería eso, un pacto político donde estén presentes todos los sectores de la sociedad y que me sirvan de auditores sociales.

¿Algo similar a Cicig?

Pero local, Cicig no, porque fue politizado y vimos todas las atrocidades que hicieron, se equivocaron. Politizaron su gestión y eso les quitó credibilidad, la gente ya no cree en entes como la Cicig.

Yo diría algo local, pero encabezado por gente proba. Liderazgos nacionales representados por todos los sectores: iglesias, sindicatos, maestros, universidades, tanques de pensamiento, que se involucren para que exista esa transparencia que necesitamos.

Estamos cansado que Q20 mil millones se destinen a la corrupción, y tenemos que demostrar esa voluntad política, y si la cabeza está bien, todo va a funcionar, y la presidenta tiene que dar el ejemplo.

Usted se convertiría en la primera mujer en llegar a la presidencia. ¿Cuál sería el rol de la mujer en su gabinete?

En estas elecciones la próxima presidenta de Guatemala va a ser mujer, usted y yo lo sabemos, eso es lo que los números nos indican. Yo le pido al pueblo de Guatemala que me den ese voto de confianza que necesito para ser la primera mujer presidenta de Guatemala, y salir como la primera mujer proba por la puerta de enfrente, y no tenerme que esconder.

Quiero que me den la oportunidad de gobernar, de demostrar que las mujeres sabemos y podemos. Obviamente yo tengo un compromiso con la mujer guatemalteca y he propuesto públicamente que la mitad de mi gabinete serán mujeres, la mitad de los mandos medios serán mujeres.

Las mujeres nos hemos preparado, yo me he preparado primero para servir a Dios y para servir a mi nación.