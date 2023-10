“Se está creando la falsa sensación de crisis, de inseguridad”: Vinicio Cerezo

El expresidente Vinicio Cerezo Arévalo concedió una entrevista a Prensa Libre, en la cual lamentó que se esté orillando a la población a tomar medidas, ante los intentos de un grupo interesado en que el presidente electo no asuma el poder el próximo 14 de enero.

¿Cuál es su lectura de las manifestaciones derivadas de las acciones del Ministerio Público?

La crisis que se está dando en este momento no tiene ningún sentido, porque todo estaba caminando normalmente.

Se está creando la sensación de inseguridad, la sensación de crisis, con el objeto de intentar evitar que se llegue a lo normal, que sería aceptar el resultado electoral y reconocer a la presidencia electa de Bernardo Arévalo, porque no hay ninguna razón para evitarlo.

Esto, para tratar de dar la impresión de que hay toda una problemática que no existe realmente y legalmente para provocar que se tomen decisiones por los sectores poderosos del país, los sectores más conservadores del grupo privado, algunos partidos políticos probablemente y alguna gente del gobierno, para tratar de evitar que se continúe el proceso normal.

¿Cuáles serían las consecuencias de interrumpir la transición?

Sería una enorme tragedia, porque Guatemala, a partir de mi elección —1985—, ha vivido una serie de procesos democráticos que han sido respetados y aceptados por todo el mundo y que nos han dado una enorme tranquilidad y seguridad.

Los integrantes de los 48 Cantones están pidiendo que se hagan las cosas correctamente, no están en contra del proceso.

Entonces, se está tratando de provocar la sensación de una crisis para evitar que se acepte el proceso normal que ha venido existiendo en Guatemala desde que se empezó el proceso democrático en los 80, a partir de mi elección.

La elección llegó, se eligió a Semilla, que fue una gran sorpresa, pero esas cosas suceden en los procesos electorales, y el presidente electo debería ser definitivamente reconocido.

¿Cómo se entiende lo que está sucediendo en torno a los resultados electorales?

Lo que está pasando en este momento es toda una maniobra de opinión pública y de movilización de algunas instituciones para evitar que la elección y la democracia guatemalteca siga funcionando, y eso sería una verdadera tragedia para el país.

En cuanto al proceso de transición, ¿de qué manera puede verse afectado?

No hay ninguna razón, objetiva ni real, para tratar de interrumpir el proceso, y lo que se está tratando es de crear una sensación de que hay problemas, con el objeto de evitar que eso suceda y que no se le entregue al presidente Arévalo la presidencia que obtuvo electoralmente en forma correcta.

El proceso de transición no tiene por qué verse afectado. La sorpresa fue que no fueron los partidos más importantes los que ganaron las elecciones, sino que el pueblo decidió escoger un nuevo partido y candidato para ganar las elecciones.

¿Qué perseguirían estos grupos que usted menciona al cuestionar el proceso electoral?

Los grupos que no están tranquilos y no están contentos con que esto suceda y se produzca normalmente la transición están creando un ambiente para que se interrumpa ese proceso, pero sería una gran tragedia, porque en el proceso en que yo quedé electo para la fecha estamos viviendo por primera vez en la historia de Guatemala más de 30 años de procesos democráticos respetados, y en este momento se está tratando de irrespetar, inventando cosas que no tienen sentido.

Por lo tanto, yo lo que creo es que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua, solamente para justificar acciones ilegítimas o de facto, que eviten que el proceso siga viviendo y que al ganador de la elección se le reconozca el triunfo, se le entregue el poder.

¿Cuál podría ser la ruta de salida para cambiar estas acciones que han causado el malestar de la población?

La ruta es lo que está haciendo ahorita el presidente electo, hacer acuerdos con los diversos sectores que han participado en el proceso electoral, acudir a la comunidad internacional para que emita juicios de valor sobre esto, porque esto echaría a perder la imagen que Guatemala ha adquirido en los últimos 30 años de respeto a los procesos democráticos, y buscar acuerdos con otros partidos políticos para que respalden el respeto a la voluntad popular.

Y, por supuesto, en la medida de lo posible, hablar con algunos de los sectores que están con dudas y, naturalmente, abrir una puerta de diálogo con el Gobierno, porque sería una tragedia para el presidente Giammattei que al final de su gobierno lo que se plantea es un fraude electoral para no reconocer la voluntad popular.

¿Qué papel deberían jugar los demás partidos políticos y los candidatos que ya fueron electos, ante la coyuntura?

El rol que tienen que tomar los partidos políticos que participaron y los candidatos que obtuvieron una elección es respaldar el reconocimiento de las elecciones, exigir que se termine de estar poniendo en duda el resultado electoral que ha sido reconocido por todas las autoridades electorales del caso y pedirle al Gobierno que continúe con el respeto a la voluntad popular, reconociendo a quien fue electo popularmente y que se prepare, como ha anunciado el presidente Giammattei, la comisión correspondiente del gobierno de turno para hacer acuerdos con el entrante, con el objeto de hacer un proceso de transición.

¿Y cuál debería ser el rol de las demás instituciones como el Organismo Judicial y el Congreso?

El rol que les da la ley. La aprobación de la Constitución, cuando se inició todo el proceso democrático, se le asignó a cada institución su papel, el papel que tenía que jugar, y los partidos políticos que estén en el Congreso, los partidos políticos que hayan participado en las elecciones, lo que tienen que hacer es exigir que se respete la voluntad popular, porque eso es lo que les abre las puertas a ellos en un futuro, en el sentido de que, cuando ellos ganen elecciones, se les respete y no se empiece a manipular la voluntad, la ley, para quitarles y evitarles la elección.

¿Cuáles serían las consecuencias de no respetar los resultados electorales?

Eso nos haría retroceder. Manipular con la interpretación de la ley los resultados electorales no solo afecta a los partidos que participaron, a los que ganaron diputados, a los que tienen éxitos electorales locales, a las alcaldías. Es terrible porque se vuelven a poner como fue en el pasado, en la época de los gobiernos de facto, una manipulación de los que están en el poder para robarles las elecciones y condicionarlos para que no reciban el reconocimiento popular.