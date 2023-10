“Se podrían tomar sanciones a personas, como la lista de Engel”: Thomas Peyker, embajador de la UE

El embajador de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Thomas Peyker, concedió una entrevista a Prensa Libre en la que no se descartaron sanciones a futuro a las personas que atenten contra la democracia guatemalteca.

¿Cuál es la postura que toma la UE a 9 días de protestas y bloqueos en Guatemala?

Nosotros estamos muy preocupados de los continuos y persistentes intentos de socavar los resultados electorales y sobre todo acciones inaceptables dirigidas por el Ministerio Público.

Todo tiene una razón, es exactamente esa frustración y esa insatisfacción, ese descontento con la situación porque no se escucha a la gente y eso lo siente la misma gente.

¿Consideran que hay algún punto de retorno en esta coyuntura?

Al momento la única opción es solucionar ese conflicto, es el diálogo y exactamente porque no había ese diálogo antes. Por eso hay esas protestas, por falta de diálogo.

Ahora que tenemos esos bloqueos que afectan a toda la ciudadanía, al turismo, al comercio, a todo. Ahora (el Gobierno) está dispuesto a entrar a entrar en un diálogo, pero solamente con la ayuda de OEA, porque la situación está tan polarizada que se necesita un mediador.

La OEA fue invitada para mediar entre las partes, ¿Cuáles son las expectativas?

Nosotros estamos totalmente en favor de esa mediación, eso es importante decirlo también que estamos totalmente apoyando ese diálogo y lo vemos como algo muy positivo y como una de las herramientas que posibles para solucionar este conflicto.

La OEA está en el liderazgo, no podemos decir sobre qué va a ser el consenso para una solución, pero hay cosas que deben ser claras primero hubo elecciones, segundo hay resultados y tercero no hubo ningún fraude.

¿Puede esta coyuntura afectar el proceso de transición?

Claramente porque son acciones para intimidar al TSE, se rompió la cadena de custodia del voto, eso lo vemos muy negativo.

Estamos muy preocupados porque vemos que están entrando en una fase muy difícil, una fase muy preocupante sobre el camino que seguirán en el futuro entre ser un país democrático o uno autoritario. Se están socavando las propias instituciones democráticas.

¿Qué esperan del nuevo gobierno?

El 14 de enero vamos a tener a un nuevo gobierno con el presidente electo, que se llama Bernardo Arévalo, el único gobierno legítimo a esa fecha puede ser el de Arévalo.

Vemos en Guatemala un socio aliado con quien podemos trabajar en conjunto, con un gobierno que funciona, que sea legítimo, que tiene gobernabilidad, capacidad de implementar una agenda clara. Estoy hablando también de inversiones, hay mucho interés en inversiones grandes en Guatemala. Esa es la ventaja, oportunidades que nosotros ofrecemos a Guatemala y es a nivel global.

¿Los eventos recientes en Guatemala pueden comprometer en algún momento las actuales relaciones comerciales con UE por problemas logísticos por una semana de bloqueos?

Las protestas son un derecho y entendemos el por qué de estas, pero deben ser dentro del marco legal, ahí entramos en una zona gris o en algo que está un poco afuera de la legitimidad; los bloqueos afectan el comercio, la economía y tiene un impacto sobre todo a la gente.

Es todavía a corto plazo, hablamos de nueve días, el impacto no se nota a corto plazo, pero si se habla de una inestabilidad por muchos meses o como he dicho, una situación donde no vamos a tener un gobierno legítimo, después, el 14 de enero, claramente eso va a tener un impacto, sobre todo a las inversiones.

¿Existe alguna advertencia especial para los ciudadanos europeos que están en Guatemala o planeaban viajar en los siguientes días al país?

Nosotros como Unión Europea sí tenemos un papel en coordinar entre los diferentes Estados miembros, pero es a cada país miembro a quien le corresponde definir eso de darle advertencias a sus ciudadanos.

El presidente Giammattei y diversos funcionarios en reiteradas ocasiones ha criticado a los organismos internacionales como la UE por referirse a Guatemala, señalando injerencia, ¿Cuál es la postura ante esos señalamientos?

Si se habla de la misión de observación, nosotros fuimos invitados por el Gobierno y una vez la misión esté en el país claramente se va a pronunciar si no, no tiene sentido. Eso no es injerencia. Eso es una opinión de un invitado.

Una observación electoral cuando vea problemas, por ejemplo, no puede ser mudo, si no, no tiene ningún sentido.

Si hablamos de Derechos Humanos o estado de Derecho, son principios globales que Guatemala a suscritos en tratados internacionales.

Si la situación se agrava, ¿considerarían algún tipo de sanción?

Sanciones comerciales las consideramos como última opción en otros países y no estamos ahí todavía. El problema con sanciones comerciales es que afectan la población en general.

Serían sanciones a personas, como la lista Engel, algo así, donde se les niegue la visa a personas que están detrás o que están accionando para socavar el proceso electoral o el sistema democrático; pero por el momento no.

¿Qué mensaje envía como embajador de la UE?

El mensaje de la UE es dialogar, tomen esa oportunidad con la OEA. Apoyamos eso y les pedimos que se sienten en conjunto para ver cuál serían las posibilidades de solucionar ese conflicto.