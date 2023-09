Secretario general de la OEA pide al MP que frene investigación contra Movimiento Semilla

“Tampoco podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales rompa nada, rompa la institucionalidad y la Constitución del país”, dijo el secretario general, al demandar que cese la querella contra el partido que postuló a la presidencia a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

El secretario general de la OEA explicó al Consejo Permanente que un juez penal no tiene competencia en temas electorales, por lo que la suspensión de Movimiento Semilla no tiene fundamento jurídico, ya que solo el Tribunal Supremo Electoral puede inhabilitar una agrupación política.

Almagro recordó la reunión privada que sostuvo con personal del MP, donde aseguró que se le presentó información falsa: “un dato falso fue que semilla no quiere que se investigue, y por parte de la OEA no se quiere que se investigue, es falso. Movimiento Semilla no tiene problemas en que se investigue, pero debe hacerse en el marco de la justicia electoral y el tema debe salir de la Feci”, explicó el diplomático.

El secretario de la OEA también señaló que Movimiento Semilla durante los últimos seis años no fue investigado por esos supuestos delitos, sin embargo, las denuncias fueron viabilizadas justo “cuando el candidato es electo presidente”.

Agregó: “solicitamos, obviamente, que nada y nadie empañe el proceso de transición, se lleve en paz, en calma, como las manifestaciones que se están llevando a cabo en Guatemala. Son manifestaciones con responsabilidad cívica, con un compromiso de la gente por la democracia”.

Al Congreso

El secretario general de la OEA también se dirigió al Congreso, a quien pidió que tomen el ejemplo del Ejecutivo y faciliten una transición informada y se debe respetar, además, los derechos de los diputados electos de Movimiento Semilla para que puedan ocupar los puestos ganados por voluntad popular.

“El Congreso tiene un papel esencial y su responsabilidad fundamental. La Directiva ha señalado que hay una orden del juez -para suspender a Movimiento Semilla- pero es el TSE quien tiene la facultad de suspender la nominación de diputados, la existencia de Semilla solo puede estar en la decisión del TSE, no puede provenir la inhabilitación de un juez, sino del Registro de Ciudadanos, quien tiene la potestad de cancelar un partido político”, dijo Almagro a la Comisión Permanente.

El secretario Almagro durante su informe también advirtió que “después del 31 de octubre no puede utilizarse a la justicia como una herramienta electoral”. Recordó, además, que la misión especial de la OEA que se encuentra en Guatemala estará presente hasta el 14 de enero, cuando suceda la transmisión de mando.