Sectores manifiestan frente al Congreso para rechazar el endeudamiento que generará el Presupuesto 2021

La madrugada de este miércoles 18 de noviembre, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el período fiscal 2021 y lo fijaron en Q99 mil 700 millones, tal como lo solicitó el Ejecutivo en septiembre.

Este es considerado como el presupuesto más grande de la historia de Guatemala, pero genera rechazo entre muchos sectores, pues creen que esto solo endeudará más al país.

Integrantes de varias organizaciones civiles, estudiantes universitarios y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, participaron este miércoles 18 de noviembre en una protesta frente al Congreso de la República para rechazar la aprobación del Presupuesto 2021, el cual consideran es exagerado y originará una gran deuda pública.

Además, muchos consideran que la aprobación tan rápida del Presupuesto 2021 es un reflejo de las componendas políticas que hay pues casualmente se otorgó el monto que el Ejecutivo había solicitado.

Varios de los participantes en la protesta pidieron la renuncia de los diputados, pues consideran que su actuar no es correcto y solo se dedican a robar fondos públicos.

Dijeron que por toda la población es sabido que los diputados son corruptos y que no trabajan en favor de las personas y por el contrario los afectan con sus decisiones.

“Ni Eta y Iota juntos tienen la capacidad para hacerle tanto daño a Guatemala como ustedes”, era la leyenda de un cartel que portaba uno de los manifestantes.

En redes sociales la población también expresó su rechazo a la aprobación del Presupuesto 2021. Incluso mucho convocan a una protesta el próximo sábado 21 de noviembre frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Aquí en este hilo los rostros y nombres que no tenemos que olvidar y los partidos por los cuales no tenemos que votar. Más claro no puede estar. #Presupuesto2021gt#RenunciaGiammattei https://t.co/YapQtS8InM

— Fernanda Alvarado (@meowing_atyou) November 18, 2020