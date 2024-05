La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), es una entidad de carácter técnico que se dedica a evaluar y asesorar en materia especializada y aplicada aspectos vinculados a la propuesta de proyectos, así como para la ayuda internacional.

El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, en entrevista con Prensa Libre explicó que la entidad ha retomado los acercamientos con la cooperación internacional, luego que en los últimos años se perdió control de mapeo de esas colaboraciones y las relaciones con actores externos e internos.

Además, detalló algunos hallazgos que se dieron en la institución en relación con subdirectores que presionaban a alcaldes o actores políticos a que les hicieran pagos no establecidos a cambio de aprobar sus proyectos.

¿Cuál es su evaluación de la entidad, luego de estos primeros cuatro meses al frente?

Lo que hemos notado es que el nivel técnico de la Segeplan se vio afectado, porque en los últimos años ha sido muy vulnerable a influencias de diversos actores políticos. Al ser una secretaría de la Presidencia, lógicamente es un actor político y está en medio de la arena política, pero se espera que su rol sea técnico.

Lo que notamos es que era un exceso, por decirlo así, de influencia de diversos sectores políticos, sobre todo en los territorios. Ahí es donde se nota mayor vulnerabilidad, tenemos a estos operadores políticos, que son los alcaldes, gobernadores, los diputados distritales, y, dado el modelo político de Guatemala por este incentivo de la descentralización de recursos públicos para ejecutarlos vía municipalidades, por convenios con los Consejos de Desarrollo, eso ha generado que haya cierta intromisión en el rol técnico de la Segeplan.

¿Con qué presiones se topaban los delegados?

Muchas veces lo que enfrentan los delegados y los equipos en las delegaciones son presiones para aprobar determinados proyectos. Me han contado miembros de las delegaciones que en otras administraciones los operadores políticos de algún funcionario de gobierno llegaban y básicamente los amenazaban para que aprobaran determinados proyectos.

Hemos estado ahora documentando sobre casos donde, lamentablemente, personal de delegaciones ha participado en no aprobar los proyectos hasta última hora, como forzando a que funcionarios municipales, en la angustia de que su proyecto no está siendo aprobado, tengan el incentivo de hacer un pago indebido. Se dan cuenta del poder que ellos tienen para pasar o no pasar un proyecto, y usan ese poder para tener ganancias adicionales fuera del sistema.

El primero ya fue sustituido, estaba fungiendo como subdirector en Suchitepéquez, teníamos muchas quejas sobre su proceder en en el departamento, -también- hubo influencia en la primera selección de la terna -de gobernador- de Suchitepéquez. Ahora, él está peleando sus restitución.

Hay otros dos departamentos -en los que se presionaban a los actores- que en estos días se está removiendo a los delegados. Están como subdirectores y por lo tanto son de libre remoción.

Como parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción, estamos planeando ahorita la estrategia de comunicación y la estrategia de denuncias penales que corresponden. Eso lo vamos a hacer público en los próximos días.

Pasando al tema de la cooperación, Segeplan es la entidad que las canaliza, ¿Cómo han sido los acercamientos?

El principal esfuerzo que hemos realizado en estos meses ha sido restablecer las relaciones con la cooperación internacional. Se habían cerrado porque se habían dañado mucho en la anterior administración, -ahora- hay mucho deseo de la cooperación internacional de cooperar con la administración.

Hemos ido fortaleciendo la parte gubernamental, que es la coordinación con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría. Segeplan tiene esa función de mapear, coordinar, revisar y dar su opinión técnica sobre si esos préstamos o ayudas no reembolsables cumplen con los criterios básicos.

Uno de los principales desafíos que hemos encontrado es que no tenemos mapeada toda la cooperación, o sea, no sabemos en el territorio dónde están presente. Tenemos algunos, no todos. Lo que hemos encontrado es que no está completo, que lo que necesitamos es completarlo y ya estamos en eso también. Respecto a los montos, habría que revisar.

¿Qué temas o entidades son de ineterés para los cooperantes?

Hemos descubierto que las prioridades que el gobierno de la República ha manifestado en su política general de gobierno son bastante coincidentes con las de estos gobiernos y entidades multilaterales, que tienen que ver con tener un Estado eficaz.

Uno de los beneficiarios directos de esa cooperación es la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el otro es el eje de lucha contra la desnutrición y la malnutrición, que es el proyecto que se inauguró en Huehuetenango -Mano a Mano-, luego está todo el tema de infraestructura, ahorita en el aeropuerto hay varios que quieren hacer donaciones en especie y tenemos muchos ofrecimientos para el tema de diálogo con los pueblos indígenas.

¿En qué podría destinarse la colaboración con la CNC?

Se necesita de ciertas herramientas técnicas, por ejemplo, se requieren mecanismos para permitan seguir los flujos financieros, eso no es algo que el Estado de Guatemala solito puede hacer. Mucho del dinero de la corrupción es un dinero que se lava en el sistema, que van rastreando qué pasó con esos flujos de dinero.

Respecto a los Q600 millones de la Gran Cruzada por la Nutrición, ¿Cuáles son sus expectativas sobre la proyección de las obras considerando que en años anteriores la mayor parte se han destinado a obras de infraestructura?

Yo creo que el principal problema ahorita por el tema de la elección de gobernadores son los procesos para distribuir esos fondos, y ahora hacer los convenios con las municipalidades se ha retrasado. Entonces, cuando uno entra al Snip -Sistema Nacional de Inversión Pública- se ve que prácticamente no hay ejecución en el primer cuatrimestre del año.

Todo este tema de la selección de gobernadores ha retrasado sus procesos.